Bsquare Corporation développe et déploie des technologies pour les fabricants et les opérateurs d'appareils connectés. Les segments de l'entreprise comprennent les solutions pour les partenaires et la technologie "Edge to Cloud" (de la périphérie à l'informatique en nuage). Elle est spécialisée dans le développement et la configuration d'images de systèmes d'exploitation (OS) d'appareils, ainsi que dans le développement et le test de logiciels d'appareils. Elle propose à ses clients une suite de logiciels, d'outils et de services packagés en fonction des exigences techniques et commerciales, tels que la vente et l'assistance de logiciels OS et système embarqués, les services de configuration d'OS, les solutions de gestion d'appareils et les services de transition vers l'Internet des objets (IoT) et les flottes. Ses services de vente et d'assistance pour les systèmes d'exploitation embarqués et les logiciels système fournissent des services de conformité aux licences, une assistance technique et une assistance à la fabrication. Ses services de configuration OS proposent une suite de services pour aider les clients à décrocher et à configurer le logiciel OS (Windows IoT, Linux et Android) pour leur appareil en fonction de leur configuration matérielle, de leurs logiciels d'application et de leurs politiques de sécurité.

Secteur Logiciels