BSR Real Estate Investment Trust est une société d'investissement immobilier (REIT) à capital variable, non constituée en société et gérée en interne. L'activité principale de la société consiste à acquérir et à exploiter des immeubles locatifs résidentiels multifamiliaux aux États-Unis. La société possède environ 31 immeubles résidentiels multifamiliaux de style jardin situés dans trois États limitrophes de la région Sunbelt des États-Unis, qui s'étend sur les parties sud-atlantique et sud-ouest des États-Unis. La société possède également une propriété en cours de développement à Austin, au Texas. Ses propriétés comprennent Adley at Gleannloch Apartments, Alleia Long Meadow Farms Apartments, Ariza Plum Creek, Auberry at Twin Creeks, Aura Benbrook, Aura 36Hundred, Bluff Creek Apartments, Brandon Place Apartment Homes, Bridgeport Apartments, Cielo Apartment Living, Hangar 19, Lakeway Castle Hills, Markham Oaks Apartments, M at Lakeline, Overlook by the Park et d'autres encore. Elle opère en Arkansas, au Texas et en Oklahoma.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel