BSR Real Estate Investment Trust est un fonds d'investissement immobilier (REIT) géré en interne, non constitué en société et à capital variable. L'activité principale de la FPI consiste à acquérir et à exploiter des propriétés résidentielles multifamiliales locatives. La FPI possède un portefeuille de propriétés résidentielles multifamiliales de style jardin situées sur des marchés primaires et secondaires dans la région de la Sunbelt aux États-Unis. La société possède environ 25 propriétés résidentielles multifamiliales de style jardin, soit plus de 7 607 unités d'appartement. L'objectif de la société est d'offrir aux porteurs de parts l'occasion d'investir dans un portefeuille de propriétés immobilières multifamiliales situées sur les marchés américains, en mettant l'accent sur la région Sunbelt, qui est généralement considérée comme les régions du sud-est et du sud-ouest des États-Unis. La FPI exerce ses activités en Arkansas, au Texas et en Oklahoma. Les marchés principaux de la société comprennent Oklahoma City, Houston et Dallas au Texas, Little Rock et Austin.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel