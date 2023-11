BT Brands, Inc. possède et exploite environ 19 restaurants, dont huit restaurants à service rapide Burger Time et une franchise Dairy Queen situés dans la région du centre-nord des États-Unis, collectivement (BTND) ; Bagger Dave's Burger Tavern, Inc, une société affiliée détenue à 41.2 %, qui exploite six restaurants Bagger Dave's dans le Michigan, l'Ohio et l'Indiana (Bagger Dave's) ; Keegan's Seafood Grille à Indian Rocks Beach, en Floride (Keegan's) ; Pie In The Sky Coffee and Bakery à Woods Hole, dans le Massachusetts (PIE), et Village Bier Garten, un restaurant à thème allemand, un bar et un lieu de divertissement à Cocoa, en Floride (VBG). Les restaurants Burger Time proposent une variété de hamburgers et d'autres aliments en service rapide. Ses hamburgers sont appelés Bigger Burgers. Ses autres plats comprennent des sandwichs au poulet, des sandwichs au porc effiloché et des morceaux de poulet. Elle propose un éventail d'accompagnements traditionnels et de signatures. Elle propose également d'autres produits alimentaires et boissons à prix réduit. Il est possible de commander en ligne sur son site Web et de se faire livrer.

Secteur Restaurants et bars