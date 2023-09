BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de télécommunications (62,5%) : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ; - prestations de services (21,2%) : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ; - mise à disposition de réseaux (16,3%) : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (88,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (6,3%), Amériques (3%) et Asie-Pacifique (2,1%).

Secteur Services intégrés de télécommunications