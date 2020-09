BT Group : Barclays relève son conseil

08/09/2020 | 13:07

Barclays relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 130 à 160 pence sur BT Group, déclarant 'adopter une vision plus constructive' de l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni.



Le broker justifie sa vision plus positive par 'une perspective en amélioration rapide pour Openreach et le FTTH, soutenue par une rencontre récente avec la direction', ainsi que par 'des estimations du consensus dé-risquées avec une valorisation attractive'.



