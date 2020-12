BT : valeur préférée d'un analyste, le titre grimpe

Les actions de BT sont en hausse de près de 4% cet après-midi à la Bourse de Londres, alors que Barclays a désigné le plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile comme son 'premier choix' dans le secteur européen des télécommunications, à la place de KPN.



'Nous pensons que BT est au début d'un parcours positif de cinq ans, avec des tendances de revenus variables, une forte reprise post-COVID-19, des réductions sur les coûts et une croissance des flux de trésorerie à venir', a déclaré l'analyste.



Barclays, qui a une note 'surpondérer' sur la valeur avec un objectif de cours de 180 pence, a déclaré que les bonnes surprises sur les fusions et acquisitions et/ou de la résolution des problèmes de retraites pourraient également faire monter les actions.



