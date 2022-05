BT Group : Londres va se pencher sur la montée d'Altice

BT Group a annoncé jeudi avoir reçu une notification de la part du gouvernement britannique l'informant de son intention de se pencher sur la récente opération de montée au capital d'Altice UK.



Dans un communiqué, l'opérateur télécoms indique que le Secrétariat d'Etat aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle lui a fait parvenir un avis au titre du National Security and Investment Act 2021.



Cette législation, qui est entrée en vigueur cette année, introduit un système de filtrage des investissements pour les entreprises cherchant à prendre le contrôle d'une société dans plusieurs secteurs jugés stratégiques du point de vue de la sécurité nationale, dont l'énergie, la défense, l'IA ou les communications.



Ce texte va donc permettre à l'Etat britannique de scruter à la loupe la hausse de la participation d'Altice UK, qui avait annoncé en décembre dernier avoir porté ses parts au sein de BT de 12,1% à 18% du capital.



Le groupe de Patrick Drahi avait alors assuré qu'il n'envisageait pas de déposer une offre de rachat sur ce dernier.



Dans son communiqué, BT Group indique qu'il a l'intention de 'pleinement collaborer' avec l'examen du dossier.



En Bourse de Londres, l'action BT décrochait de plus de 4,6% jeudi matin suite à ces informations.



