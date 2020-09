BT Group : bien orienté avec un relèvement de broker

08/09/2020 | 11:55

BT Group gagne 1% à Londres avec le soutien de Barclays qui relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 130 à 160 pence, déclarant 'adopter une vision plus constructive' du dossier.



Le broker justifie sa vision plus positive par 'une perspective en amélioration rapide pour Openreach et le FTTH, soutenue par une rencontre récente avec la direction', ainsi que par 'des estimations du consensus dé-risquées avec une valorisation attractive'.



