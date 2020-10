BT Group : entouré après un relèvement d'objectif annuel

29/10/2020 | 10:48

BT Group s'adjuge 6% à Londres, après un relèvement de la borne basse de sa fourchette cible d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2020-21, anticipant désormais cet indicateur de performance entre 7,3 et 7,5 milliards de livres sterling.



Sur les six premiers mois de l'exercice, l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni a vu son profit avant impôts reculer de 20% à 1,06 milliard de livres, reflétant un EBITDA ajusté en repli de 5% à 3,72 milliards.



A un peu moins de 10,6 milliards, le chiffre d'affaires de BT Group a diminué de 8% avec l'impact de la Covid-19, notamment sur les revenus de BT Sport et sur l'activité de ses unités entreprises, ainsi qu'un déclin de ses produits historiques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.