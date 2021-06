BT Group plc : Altice s'invite à hauteur de 12,1% du capital

Dans le communiqué prenant acte de l'investissement, BT souligne que "Altice tient en haute estime le conseil d'administration et l'équipe de direction de BT et soutient leur stratégie". Altice a aussi précisé ne pas avoir l'intention de faire d'offre publique sur l'opérateur. L'investisseur entend se positionner pour tirer parti de la politique de développement du très haut débit au Royaume-Uni. Altice UK est une société ad hoc distincte des autres entités du groupe (France, Etats-Unis, Portugal, Israël), mais "bénéficie de l'expertise et de l'expérience approfondies et étendues du groupe".

Le communiqué de BT comprend une déclaration de Patrick Drahi, dans laquelle il apporte son soutien à l'équipe en place.