BT Group va supprimer jusqu'à 55 000 emplois d'ici 2030

A l'occasion de la publication de ses comptes annuels, l'opérateur télécoms britannique BT Group a annoncé qu'il comptait supprimer jusqu'à 55 000 postes d'ici 2030. " En continuant (...) à numériser notre façon de travailler et à simplifier notre structure, BT Group s'appuiera, d'ici la fin des années 2020, sur une main-d'œuvre beaucoup moins nombreuse et sur une base de coûts considérablement réduite " a déclaré son Directeur général, Philip Jansen.



Sur l'exercice 2023, clos fin mars, BT a enregistré un bénéfice imposable en repli de 12% à 1,73 milliard de livres sterling. Il a aussi généré une croissance de 5% de son Ebitda ajusté à 7,93 milliards de livres sterling. En pro forma, il a augmenté de 3% à 8 milliards de livres.



Le free cash flow normalisé a, lui, reculé de 5% à 1,3 milliard de livres.



Ses revenus ont baissé de 1% à 20,681 milliards de livres sterling. Ils sont cependant en hausse de 1% en pro forma et en données ajustées.



Sur le nouvel exercice, le concurrent de Vodafone anticipe une croissance de ses revenus et de son Ebitda en pro forma. Le free cash flow normalisé est anticipé entre 1 et 1,2 miliards de livres.