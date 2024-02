(Alliance News) - BT Group PLC a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre la BT Tower à MCR Hotels, qui prévoit de préserver le bâtiment en tant qu'hôtel emblématique.

Selon l'opérateur de télécommunications basé à Londres, la vente de 275 millions de livres sterling au propriétaire-opérateur d'hôtels américain est le reflet d'un changement numérique plus large. Un certain nombre d'opérations de réseau qui étaient traditionnellement effectuées à partir du bâtiment sont désormais assurées par des réseaux fixes et mobiles.

En outre, alors que la BT Tower était auparavant utilisée par la division Media & Broadcast de l'entreprise, celle-ci a déjà migré ses services vers sa plateforme basée sur le cloud, ce qui, selon l'entreprise, "permettra un transfert plus direct vers des locaux plus modernes et plus efficaces".

"La BT Tower se trouve au cœur de Londres et nous sommes immensément fiers d'être les propriétaires de cet important point de repère depuis 1984. Elle a joué un rôle essentiel en acheminant les appels, les messages et les signaux de télévision de la nation, mais nous diffusons de plus en plus de contenus et de communications par d'autres moyens. Cet accord avec MCR permettra à la BT Tower d'assumer une nouvelle fonction, en préservant ce bâtiment emblématique pour les décennies à venir", a déclaré Brent Mathews, directeur de l'immobilier.

Les actions de BT Group étaient en baisse de 0,1% à 106,75 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.