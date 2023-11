(Alliance News) - BT Group PLC a fait état jeudi d'un bond de ses bénéfices, ce qui place la société dans une bonne position, prête à accueillir son nouveau directeur général.

Les actions du fournisseur de télécommunications basé à Londres étaient en hausse de 6,7% à 118,50 pence l'unité à Londres jeudi matin. Il s'agit de l'action la plus performante de l'indice FTSE 100 en début de journée.

BT a déclaré qu'au cours des six mois se terminant le 30 septembre, les revenus ont augmenté à 10,41 milliards de livres sterling, contre 10,37 milliards de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 29 %, passant de 831 millions de livres sterling à 1,08 milliard de livres sterling.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est passé de 3,87 milliards de livres sterling à 4,09 milliards de livres sterling.

L'entreprise a expliqué que ce résultat était dû à la répercussion des recettes et à un contrôle rigoureux des coûts, qui ont plus que compensé l'inflation des coûts et les éléments non récurrents de l'année précédente.

Malgré l'augmentation des bénéfices et des recettes, BT a maintenu son dividende intérimaire inchangé à 2,31 pence par action.

En ce qui concerne l'avenir, BT a confirmé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible normalisé se situe dans le haut de la fourchette des prévisions.

BT a également déclaré qu'elle était en bonne voie pour réaliser des économies annualisées de 3 milliards de livres sterling d'ici à l'exercice 2025. Actuellement, son programme a permis de réaliser 2,5 milliards de livres sterling d'économies annualisées.

Le directeur général Philip Jansen a déclaré : "Ces résultats montrent que BT Group tient ses promesses et ses objectifs : nous construisons et connectons rapidement nos clients à nos réseaux de nouvelle génération, nous simplifions nos produits et services, et nous enregistrons désormais une croissance prévisible et cohérente de notre chiffre d'affaires et de notre résultat brut d'exploitation.

"Le groupe BT est promis à un bel avenir et je suis heureux de passer le relais à Allison Kirkby au début de l'année prochaine. Elle connaît le secteur, elle connaît l'entreprise et elle est la personne idéale pour diriger le groupe BT à partir de cette position de force opérationnelle."

En juillet, BT a nommé Allison Kirkby au poste de directeur général.

Elle succédera au PDG sortant, M. Jansen, au plus tard à la fin du mois de janvier 2024. Jansen sera disponible pour soutenir la transition jusqu'à la fin du mois de mars, date à laquelle l'exercice financier 2024 de BT s'achèvera.

Kirkby est directeur général de Telia Co AB depuis le début de l'année 2020. Telia, dont le siège social se trouve en Suède, est un fournisseur de communications numériques et de télécommunications qui compte environ 25 millions de clients dans la région nordique et baltique.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

