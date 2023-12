BT : accord avec Nokia pour monétiser le réseau 5G

Nokia et BT Group annoncent la signature d'un protocole d'accord visant à développer de nouvelles opportunités de monétisation du réseau 5G, via la plateforme et le portail de développeurs Network as Code de Nokia et le réseau cloud natif de BT Group.



Les deux groupes mettront ainsi des outils à la disposition des développeurs afin qu'ils puissent utiliser les fonctionnalités réseau de BT Group, rédiger de nouveaux cas d'utilisation et créer de la valeur pour les clients d'EE, le réseau mobile de BT.



La plateforme a été lancée en septembre après de nombreux mois d'étroite collaboration avec les développeurs et les opérateurs. Il est basé sur un modèle de partage des revenus entre les développeurs, les opérateurs et Nokia.



