BT : développe les compétence en cybersécurité des salariés

BT annonce aujourd'hui le lancement d'un programme pilote visant à développer les compétences en cybersécurité de ses salariés, en collaboration avec l'organisme de formation CAPSLOCK.



Ces cours en ligne, qui s'étaleront sur 16 semaines, permettront de doter les salariés des compétences nécessaires pour se spécialiser dans la sécurité - l'un des secteurs de BT à la croissance la plus rapide.



Le programme est lancé pour aider à combler le manque de personnes ayant des compétences en cybersécurité, qui est devenu un problème sérieux pour les entreprises de tous types, souligne BT.



Après un processus de recrutement rigoureux, 30 employés ont été sélectionnés et commenceront le programme dès aujourd'hui.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.