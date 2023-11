Londres (awp/afp) - Le groupe de téléphonie britannique BT, en pleine restructuration, a surpris le marché jeudi avec des résultats meilleurs que prévus. Le titre de l'opérateur s'envolait de plus de 5% à Londres, malgré un bénéfice net en légère baisse à 844 millions de livres pour son premier semestre décalé.

Le groupe affiche cependant un bénéfice avant impôts en hausse de presque 30% à 1,1 milliard de livres (1,2 milliard de francs suisses) et un chiffre d'affaires en toute petite hausse, à 10,4 milliards pour la période achevée au 30 septembre. BT annonce aussi un dividende pour le semestre égal à celui versé l'an dernier.

"Ces résultats montrent que BT Group tient ses promesses et respecte ses objectifs", a fait valoir dans un communiqué le directeur général Philip Jansen - qui doit être remplacé début 2024 par Allison Kirkby. "Nous construisons et connectons rapidement nos clients à nos réseaux de nouvelle génération, simplifions nos produits et services, et voyons désormais une croissance prévisible et cohérente" des revenus et du résultat d'exploitation, a poursuivi le dirigeant.

Les investisseurs applaudissaient, et le titre de BT grimpait de 5,36% à 117,05 pence à la Bourse de Londres vers 10H35 GMT. BT est un groupe en pleine restructuration dans un contexte économique difficile, qui a notamment annoncé en mai qu'il allait supprimer jusqu'à 55'000 emplois d'ici 2030 - 42% des 130'000 personnes employées au total par le groupe. Le groupe met déjà en oeuvre depuis 2020 un plan de réduction de coûts de 3 milliards de livres.

"La société a réalisé des progrès significatifs en matière de coûts et maîtrise ses dépenses, ce qui devrait se traduire par une génération de trésorerie plus saine", affirme Russ Mould, analyste de chez AJ Bell. Mais "une grande partie de la croissance des revenus est liée à l'inflation" et l'entreprise doit aussi faire face à une "concurrence qui s'intensifie" et à "une grosse montagne de dette (...) qui explique pourquoi le dividende a été maintenu au même niveau que l'an dernier", prévient l'analyste.

"BT impose des prix plus élevés aux consommateurs" mais "la bonne nouvelle des résultats (de jeudi) est que le nombre de clients quittant le navire à la recherche de meilleures offres reste relativement faible", note pour sa part Matt Britzman, alanyste Hargreaves Lansdown. BT avait annoncé en juillet la nomination d'une nouvelle directrice générale, Allison Kirkby, première femme à ce poste dans l'entreprise, pour remplacer Philip Jansen, dont le départ avait été annoncé au début du mois.

Philip Jansen a de son côté "l'intention de se retirer de la vie de cadre dirigeant", avait indiqué BT.

afp/vj