BT : installe un réseau 5G dédié à l'Université de Warwick

03/11/2020 | 12:50

BT, l'Université de Warwick et le Warwickshire County Council ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à apporter les innovations et le développement offerts par la 5G sur le campus universitaire ainsi que dans la région.



Dans le cadre de cet accord, BT a installé le premier réseau public 5G dédié à un campus au Royaume-Uni, apportant une couverture mobile 5G ultra-rapide aux étudiants, au personnel et aux visiteurs de l'université via son réseau mobile EE.



En tant qu'université de recherche de premier plan comptant plus de 30000 étudiants et membres du personnel, le réseau public 5G d'EE améliorera davantage la recherche, l'apprentissage et l'expérience des étudiants, tout en améliorant les vitesses, la fiabilité et les temps de réponse de la 5G aux habitants des zones voisines.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.