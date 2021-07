BT : investit plusieurs millions de GBP dans la cybersécurité

Alors que le nombre et l'impact des cyberattaques continuent d'augmenter rapidement, BT a annoncé aujourd'hui un investissement de plusieurs millions de livres dans Safe Security, une entreprise de gestion des cyber-risques leader du secteur.



Basée dans la Silicon Valley, Safe Security a mis au point la plate-forme SAFE qui permet aux organisations de faire un bilan de santé de leurs défenses existantes et de comprendre leur probabilité de subir une cyberattaque majeure.



'L'ajout de SAFE aux services de sécurité proactifs et prédictifs de BT donnera aux clients une vue améliorée de leur niveau de menace et identifiera rapidement les actions spécifiques nécessaires pour renforcer leurs défenses', résume Philip Jansen, directeur général de BT.



En 2020, le coût de la cybercriminalité mondiale a été estimé à plus de 1000 milliards de dollars américains, les hackers ayant notamment profité du recours au télétravail pour pénétrer plus facilement les entreprises via les salariés à domicile, explique BT.



