BT : l'opérateur britannique emménagera à Bristol en 2022

09/11/2020 | 11:22

BT Group a annoncé aujourd'hui son intention d'emménager dans son nouveau bureau ultramoderne dans le centre de Bristol au début de 2022. Les travaux du nouveau site devraient être achevés l'année prochaine.



Bristol a été annoncé comme l'un des sites clés de BT au Royaume-Uni, le nouveau bureau faisant office de plaque tournante pour plus de 2 000 collègues de la ville et de la région.



Cet emménagement induit un investissement de plusieurs millions de livres par BT dans la région de Bristol, la société devant augmenter considérablement sa présence dans la ville dans les années à venir.



