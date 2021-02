BT : lance un nouveau téléphone de maison intégrant Alexa

BT a dévoilé aujourd'hui son nouveau téléphone de maison numérique, équipé de la technologie Alexa.



A travers le bouton Alexa, cet équipement offrira la possibilité aux clients de demander à l'appareil d'appeler des contacts, de vérifier la météo, de régler le volume, de lire les derniers titres de l'actualité on encore de diffuser de la musique.



La fonction Alexa du combiné peut également être utilisée pour contrôler les appareils intelligents compatibles tels que le chauffage, l'éclairage et les dispositifs de sécurité.





