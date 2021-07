BT : léger recul du chiffre d'affaires trimestriel (-3%)

BT publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 5 Mds£ au titre du trimestre d'avril-mai-juin 20201, soit une baisse de 3% par rapport à la même période en 2020. L'EBITDA ajusté ressort à 1,9 Md£, en hausse de 3%.



Le bénéfice avant impôt s'établit à 2 M£, en fort recul par rapport au même trimestre en 2020 (448 M£). Selon BT, cette forte chute est imputable à une charge fiscale exceptionnelle au cours du trimestre, dans le cadre de la mise en place du nouvel impôt sur les sociétés britanniques de 25% à compter d'avril 2023.



En effet, le bénéfice avant impôt ressort à 536 M£, proche du niveau enregistré à l'issue de la même période un an plus tôt (561 M£).



' Nos résultats sont globalement conformes à nos attentes ce trimestre, la bonne performance au Royaume-Uni compensant les difficultés rencontrées sur les autres marchés, à l'international ', commente Philip Jansen, directeur exécutif de BT.



BT confirme d'ailleurs ses perspectives pour 2021.





