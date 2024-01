BT a déclaré qu'il mettrait fin aux augmentations de prix en milieu de contrat liées à l'inflation et qu'il passerait à des augmentations en livres et en pence dès le départ, en réponse aux préoccupations des régulateurs selon lesquelles les sociétés de téléphonie mobile et de haut débit embrouillaient les consommateurs.

BT a déclaré mardi qu'à partir du début de l'été, elle introduirait un modèle de tarification conforme aux propositions faites par l'Ofcom le mois dernier, et qu'elle mettrait en œuvre les changements avant qu'ils ne soient officiellement introduits.

L'Ofcom a annoncé en

décembre

qu'elle souhaitait que les hausses de prix soient inscrites dans les contrats en livres et en pence au point de vente, afin de donner aux consommateurs une plus grande certitude quant à ce qu'ils paieront et de promouvoir la concurrence.

Les conditions contractuelles n'avaient guère retenu l'attention lorsque l'inflation était faible, mais une forte hausse en 2022, qui a atteint un pic de plus de 11 %, a eu pour effet d'exposer les consommateurs à des hausses de factures d'environ 14 % en 2023 de la part des fournisseurs, dont le leader du marché, BT.

L'Ofcom devrait publier sa décision finale sur la question au printemps.

BT a déclaré qu'il prenait en compte les propositions de l'Ofcom et qu'à ce titre, dans les mois à venir, les nouveaux clients et ceux qui renouvelleront leur contrat devront s'attendre à payer une augmentation annuelle qui devrait être de 1,50 livre (1,90 dollar) pour les utilisateurs de téléphones mobiles et de 3 livres pour les utilisateurs de haut débit.

L'annonce du groupe intervient un jour avant que les fournisseurs de services de télécommunications britanniques n'annoncent les augmentations de prix prévues à partir du 31 mars 2024.

Les actions de BT ont baissé de 1,5 % à 114 pence à la mi-journée, ce qui est inférieur à l'indice britannique des valeurs sûres, qui a baissé de 0,5 %. (1 dollar = 0,7910 livre) (Reportage de Paul Sandle et Sarah Young ; édition de William James)