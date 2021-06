BT : Altice UK prend 12,1% de BT Group mais n'envisage pas d'OPA

10 juin (Reuters) - Altice Group a annoncé jeudi avoir pris une participation de 12,1% dans BT Group via Altice UK, devenant ainsi le premier actionnaire de l'opérateur télécoms britannique.

Le groupe fondé par Patrick Drahi, maison mère de SFR en France, a précisé avoir informé le conseil de BT qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre d'achat sur ce dernier.

"Altice tient le conseil d'administration et l'équipe de direction de BT en haute estime et soutient leur stratégie", écrit dans un communiqué Altice UK, une société fondée pour entrer dans le capital de BT.

"Altice UK a informé le conseil d'administration de BT qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre publique d'achat sur BT", poursuit le groupe.

Sur la base du cours de clôture de l'action BT mercredi, cette participation est valorisée environ 2,2 milliards de livres (2,5 milliards d'euros). A la Bourse de Londres, l'action BT s'adjugeait jeudi 3,8% dans les premiers échanges.

BT, premier opérateur télécoms de Grande-Bretagne, a mis au point un ambitieux plan pour amener le haut débit via la fibre optique à 25 millions de foyers et entreprises d'ici 2026. Le groupe chercher un partenaire pour l'aider à financer ce plan. Il envisage également de céder des parts dans son bouquet de chaînes sportives.

BT a dit avoir pris note de l'annonce d'Altice.

"Nous souhaitons la bienvenue à tous les investisseurs qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise et le rôle important qu'elle joue au Royaume-Uni", a déclaré l'opérateur télécoms britannique. "Nous progressons bien dans la mise en œuvre de notre stratégie et de notre plan", a ajouté l'opérateur. (Rachel Armstrong et Paul Sandle; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)