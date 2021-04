BT : investissement majeur dans les locaux de Belfast

BT annonce aujourd'hui 'un investissement majeur de plusieurs millions de livres sterling' dans le but de rénover son bureau de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord ayant été déclarée comme 'site stratégique' dans le cadre du programme d'amélioration des lieux de travail de BT.



'Le bâtiment de Lanyon Place fera l'objet d'une rénovation importante, à partir de cette année, pour le moderniser et créer un fantastique lieu de travail adapté à l'avenir, avec une capacité d'environ 1800 collègues', indique BT qui annonce l'achèvement du projet d'ici la fin 2022.



'L'investissement de BT à Belfast est une excellente nouvelle pour la ville et nous sommes heureux que BT, l'un des plus grands employeurs d'Irlande du Nord, ait confirmé sa présence à long terme ici et son investissement dans la modernisation de son bureau centre-ville', a commenté Angela McGowan, directrice régionale de la Confederation of British Industry.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.