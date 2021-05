BT : investit dans un nouveau centre d'appel en Ecosse

BT a annoncé aujourd'hui son ​​intention de développer un tout nouveau centre d'appel de plusieurs millions de livres à Dundee (Ecosse), qui abritera à terme quelque 1 000 employés.



L'achèvement du bâtiment est prévu à la fin 2023. Le nouveau centre d'appel fera partie des trente nouveaux bureaux de BT au Royaume-Uni construits dans le cadre de son 'Better Workplace Program', soit le plus grand programme d'amélioration du lieu de travail jamais entrepris au Royaume-Uni, assure BT.



Selon l'entreprise britannique, cet investissement contribuera à transformer la façon dont BT travaille, avec davantage d'efficacité et un meilleur service aux clients.



