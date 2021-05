BT : partenaire de Google pour aider les PME britanniques

BT annonce aujourd'hui renforcer son partenariat avec Google dans le but de venir en aide aux petites entreprises du Royaume-Uni en leur donnant accès à de nouvelles compétences numériques leur permettant de faire face à la crise qu'elles traversent.



Les deux entités annoncent ainsi le lancement, dès aujourd'hui, de plus de 50 webinaires gratuits sur une gamme de sujets autour des compétences numériques (construire une stratégie de médias sociaux, créer de nouvelles vidéos sur YouTube, rendre son entreprise visible sur Google...).



BT et Google ont aussi mis en place des programmes de mentorat, via Digital Boost, qui permettra de réunir des experts numériques et des dirigeants de petites entreprises.



Google s'est engagé à offrir 10 000 heures de mentorat gratuit sur 12 mois aux petites entreprises et aux organismes de bienfaisance tandis que BT compte offrir des séances de coaching individuelles gratuites 'à au moins 1000 petites entreprises afin d'offrir des sessions de formation aux compétences numériques virtuelles.'



