BT : prolonge son partenariat avec Enjoy Technology

Enjoy Technology, une plateforme technologique visant à réinventer le concept de ' Commerce at Home ' (commerce au domicile), a annoncé aujourd'hui avoir prolongé son partenariat jusqu'en 2025 avec BT Group, son partenaire britannique exclusif via les marques BT et EE.



BT a également fait un investissement dans Enjoy Technology, renforçant ainsi le lien entre les deux entités et démontrant sa volonté de ' fournir les services locaux les plus personnalisés de l'industrie ', assure BT.



Enjoy Technology s'est spécialisé dans le commerce au domicile en s'associant à des marques de consommation haut de gamme à travers le monde et en proposant des expériences de ventes au détail personnalisées à domicile.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.