BT : signe un contrat de cinq ans avec Alstom

BT a annoncé aujourd'hui un contrat de cinq ans avec Alstom, afin de mettre à niveau son réseau mondial en s'appuyant sur les dernières solutions de connectivité optimisées pour le cloud.



Le nouveau réseau reliera les 350 sites d'Alstom répartis dans 60 pays, y compris les usines de fabrication, les bureaux, les dépôts et les centres de données, précise BT.



Cette nouvelle solution offrira également un accès agile et sécurisé aux applications et services d'entreprise utilisés par les employés d'Alstom, dont 24 000 ont travaillé à distance lors de la pandémie.



