(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à commencer la semaine sur le recul, après que de nouvelles données aient montré que le secteur manufacturier chinois a continué à s'effondrer en juillet.

La Chine a annoncé lundi de nouvelles mesures pour stimuler la consommation, apportant un soutien supplémentaire aux marchés, après que le gouvernement ait dévoilé vendredi un certain nombre d'initiatives en faveur de l'industrie légère.

Parallèlement, une nouvelle série de chiffres a montré que l'activité manufacturière du pays a continué à se contracter en juillet, bien qu'à un rythme légèrement inférieur à celui du mois dernier.

L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier - une mesure clé de la production industrielle - s'est établi à 49,3, en dessous de la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, selon le Bureau national des statistiques.

Le chiffre de juillet était légèrement supérieur à celui de juin (49,0) et supérieur aux prévisions d'une enquête de Bloomberg.

En ce qui concerne les entreprises, BT a nommé Allison Kirkby comme nouveau patron. La Bank of Ireland a déclaré que son bénéfice intérimaire avait bondi à plus d'un milliard d'euros.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,3 % à 7 670,2

----------

Hang Seng : en hausse de 1,5 % à 20 207,29

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,3 % à 33 172,22

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 410,40

----------

DJIA : clôture en hausse de 176,57, ou 0,5%, à 35 459,29

S&P 500 : clôture en hausse de 44,82 points, soit 1,0%, à 4 582,33

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 266,55 points, soit 1,9%, à 14 316,66.

----------

EUR : baisse à 1,1012 USD (1,1030 USD)

GBP : baisse à 1,2854 USD (1,2861 USD)

USD : en hausse à JPY141,81 (JPY140,53)

Or : baisse à 1 954,29 USD l'once (1 962,33 USD)

(Brent : en hausse à 83,99 USD le baril (83,67 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

11:00 CEST EU CPI

11:00 CEST PIB DE L'UE

09:30 BST Monnaie et crédit au Royaume-Uni

09:30 BST Statistiques monétaires et financières du Royaume-Uni

09:30 BST Taux d'intérêt effectifs au Royaume-Uni - juin 2023

09:45 EDT Enquête de conjoncture ISM-Chicago aux Etats-Unis

----------

Le soutien du gouvernement britannique à de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord pourrait être confirmé par Rishi Sunak lors d'une visite en Écosse. Le premier ministre est attendu dans l'Aberdeenshire lundi, où il devrait annoncer un financement de plusieurs millions de livres pour le projet de capture du carbone Acorn, une coentreprise entre Shell UK et d'autres entreprises. Selon le Sunday Times, il confirmera également son intention de délivrer de nouvelles licences pour l'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. Downing Street a déclaré que M. Sunak profiterait de son voyage pour décrire l'Écosse comme la "pierre angulaire" des plans de sécurité énergétique du gouvernement. Le numéro 10 a également indiqué que le Premier ministre devrait souligner les efforts visant à "renforcer les capacités" de l'industrie de la mer du Nord dans le cadre de la transition vers la consommation nette zéro. Le secrétaire d'État à la sécurité énergétique, Grant Shapps, rencontrera également de hauts responsables des secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire au cours de la semaine, dans le cadre de l'attention portée par le gouvernement à cette question.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Goldman relève l'objectif de cours de Standard Chartered à 1 020 (980) pence - "neutre".

----------

RBC réduit l'objectif de cours de Fresnillo à 690 (790) pence - "sector perform".

----------

RBC relève l'objectif de cours de Frasers Group à 900 (850) pence - "sector perform".

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

L'éditeur d'éducation Pearson a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois se terminant le 30 juin a augmenté à 236 millions de livres sterling, contre 185 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 1,79 milliard de livres sterling à 1,88 milliard de livres sterling. L'entreprise a déclaré que ces résultats reflètent les performances sous-jacentes, les changements de portefeuille et les mouvements de change. Sur la base des résultats, Pearson a proposé un dividende intérimaire de 7,0 pence par action, contre 6,6 pence d'une année sur l'autre. En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle était confiante dans la réalisation de ses objectifs pour 2023. Le directeur général Andy Bird a déclaré : "Notre excellente performance au premier semestre 2023 signifie que nous sommes confiants dans la réalisation de nos attentes pour l'ensemble de l'année. Nous avons continué à bien exécuter les opérations et à nous concentrer sur la réalisation de gains d'efficacité tout en positionnant notre portefeuille pour une croissance à long terme."

----------

Le groupe BT a nommé Allison Kirkby au poste de directeur général. Elle succédera à Philip Jansen au poste de PDG au plus tard à la fin du mois de janvier 2024. Kirkby est PDG de Telia depuis le début de l'année 2020. Telia, dont le siège social se trouve en Suède, est le "principal fournisseur de communications numériques et de télécommunications du marché pour 25 millions de clients dans la région nordique et baltique". Elle est également directrice non exécutive de BT Group depuis 2019. Le président Adam Crozier a déclaré : "Le conseil d'administration est ravi d'avoir nommé Allison au poste de directeur général. C'est une dirigeante qui a fait ses preuves, qui a une grande expérience du secteur et qui a déjà transformé des entreprises."

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Marshalls a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 354 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 juin, en baisse par rapport aux 348 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le fabricant de pierres naturelles et de béton basé dans le West Yorkshire a déclaré que le bénéfice avant impôts ajusté pour le semestre devrait être d'environ 33 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 45 millions de livres sterling. Ce résultat a été obtenu dans un contexte de conditions de marché difficiles, avec une faiblesse persistante dans la construction de logements neufs et dans la réparation, l'entretien et l'amélioration des logements privés, qui sont des marchés finaux clés pour l'entreprise. En ce qui concerne l'avenir, Marshalls a déclaré qu'il s'attendait à ce que les résultats de l'entreprise au second semestre soient inférieurs à ses attentes précédentes, en raison des niveaux élevés d'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt et de la faible confiance des consommateurs. L'entreprise a également indiqué qu'elle supprimait 250 postes afin de réaliser des économies d'environ 9 millions de livres sterling.

----------

Le fabricant de composants et de systèmes Senior a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 avait augmenté de 20 % pour atteindre 482,3 millions de livres sterling, contre 402,2 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a bondi de 22 %, passant de 11,1 millions de livres sterling à 13,5 millions de livres sterling. Suite à ces résultats, Senior a doublé son dividende intérimaire à 0,60 pence, contre 0,30 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Senior a déclaré qu'elle maintenait ses perspectives, avec une "forte croissance" prévue pour l'ensemble de l'année. "Senior est sur une trajectoire solide, avec une bonne croissance dans nos deux divisions et un doublement des bénéfices par rapport à l'année précédente. Cette augmentation d'une année sur l'autre reflète la forte dynamique de nos marchés principaux et notre positionnement sur des plates-formes de croissance clés dans les domaines de la flexonique et de l'aérospatiale", a déclaré David Squires, PDG de la société.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Bank of Ireland a déclaré un bénéfice avant impôts de 1,03 milliard d'euros au premier semestre 2023, contre 351 millions d'euros précédemment. La banque basée à Dublin a déclaré que le revenu d'exploitation a augmenté à 2,20 milliards d'euros, contre 1,37 milliard d'euros. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté à 1,80 milliard d'euros, contre 1,07 milliard d'euros. Pour l'avenir, Bank of Ireland s'attend à ce que les revenus nets d'intérêts du second semestre soient légèrement supérieurs à ceux du premier semestre. Le directeur général, Myles O'Grady, a déclaré : "Ces résultats sont le fruit des décisions stratégiques et des investissements que nous avons réalisés ces dernières années, soutenus par une économie résiliente et un environnement de taux favorable. Nous sommes conscients des défis posés par l'environnement inflationniste et nous aidons nos clients à les relever."

----------

