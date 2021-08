BT : nouveau président du conseil d'administration

BT Group annonce aujourd'hui qu'Adam Rozier rejoindra le conseil d'administration du groupe en tant qu'administrateur non exécutif indépendant à compter du 1er novembre 2021 avant de devenir président du conseil à compter du 1er décembre 2021. Il succédera ainsi à Jan du Plessis.



Actuellement président non-exécutif de Whitbread, d'ASOS, de Kantar Group Limited, ainsi qu'administrateur non exécutif de Sony Corporation, Adam Rozier s'est bâti une solide expérience dans le redressement d'organisations, indique BT.



Il est prévu qu'Adam Rozier quitte ses fonctions de président d'ASOS le 29 novembre et ses fonctions d'administrateur non exécutif chez Sony Corporation le 31 décembre.



