(Alliance News) - Les marchés européens se sont redressés jeudi suite au maintien des taux d'intérêt américains, et le FTSE 100 n'a pas fait exception, les investisseurs anticipant un mouvement similaire de la part de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 91,13 points, soit 1,2 %, à 7 433,56. Le FTSE 250 était en hausse de 346,79 points, soit 2,0 %, à 17 532,68 et l'AIM All-Share était en hausse de 3,58 points, soit 0,5 %, à 687,15.

Le Cboe UK 100 a progressé de 1,3 % à 741,74, le Cboe UK 250 de 2,1 % à 15 281,06 et le Cboe Small Companies de 0,4 % à 12 669,82.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 1,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 1,1 %.

La BoE annoncera son appel de taux d'intérêt à la mi-journée et devrait décréter une deuxième pause consécutive et réitérer ses perspectives "dépendantes des données".

La banque centrale britannique a décidé de ne pas augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, les maintenant à 5,25 %, ce qui représente leur niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans.

"Un bond des taux d'insolvabilité des entreprises et un marché de l'immobilier en plein marasme sont des signes que la forte hausse des taux est déjà vivement ressentie, et ce avant même que ses effets ne se fassent pleinement sentir", a déclaré Susannah Streeter, responsable des questions monétaires et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

Le dollar a reculé à la suite de l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, la banque centrale ayant laissé ses taux inchangés.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque restait "fortement engagée" et "carrément concentrée" sur le retour de l'inflation à son objectif de 2 %, laissant la porte entrouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Il a mis en garde contre l'idée d'une pause prolongée, affirmant qu'aucune décision n'a été prise quant à ce qu'ils feront lors de la réunion de décembre. M. Powell a déclaré que la Fed était allée "très loin" dans ce cycle de relèvement des taux d'intérêt et qu'elle prendrait les réunions "une par une" et examinerait les données.

La livre sterling était cotée à 1,2159 USD tôt jeudi, plus haut que 1,2123 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0593 USD, plus haut que 1,0537 USD. Face au yen, le dollar était coté à 1,5041 yen, en baisse par rapport à 151,07 yens.

Outre les banques centrales, les investisseurs ont également eu l'occasion de prendre connaissance d'une série de mises à jour concernant les entreprises britanniques.

Dans le FTSE 100, BT Group a été le plus performant, en hausse de 5,4%.

Au cours du semestre clos le 30 septembre, l'entreprise de télécommunications a déclaré que son chiffre d'affaires était resté pratiquement stable en glissement annuel, passant de 10,37 milliards de livres sterling à 10,41 milliards de livres sterling, mais que son bénéfice avant impôt avait augmenté de 29 %, passant de 831 millions de livres sterling à 1,08 milliard de livres sterling.

"Notre performance au premier semestre signifie que nous confirmons nos perspectives financières pour l'exercice 24, le flux de trésorerie disponible normalisé étant désormais attendu vers le haut de la fourchette des prévisions", a déclaré le PDG Philip Jansen.

Sainsbury's a augmenté de 4,5 %

L'épicier s'attend à ce que le bénéfice avant impôt sous-jacent se situe dans le haut de la fourchette de ses prévisions de 670 à 700 millions de livres sterling pour son exercice financier, après avoir fait état d'une "forte croissance des volumes et des parts de marché" au cours du premier semestre.

Au cours des 28 semaines se terminant le 16 septembre, les ventes du groupe de l'épicier, taxe sur la valeur ajoutée comprise, ont augmenté de 2,9 % par an, passant de 18,34 milliards de livres sterling à 18,67 milliards de livres sterling. Toutefois, hors carburant, elles ont augmenté de 7,7 %, passant de 14,67 milliards de livres sterling à 15,81 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 27 %, passant de 376 millions de livres sterling à 275 millions de livres sterling, mais est resté stable à 340 millions de livres sterling sur une base sous-jacente.

"L'élan attendu des bénéfices est un développement bienvenu pour les investisseurs qui ont enduré un parcours en dents de scie ces derniers temps. Il est particulièrement encourageant de voir que les ventes de marchandises générales parviennent tout juste à garder la tête hors de l'eau", a déclaré Sophie Lund-Yates de Hargreaves Lansdown.

Entain a quant à lui chuté de 4,5 %. La société de paris sportifs et de jeux a déclaré que le revenu net des jeux avait augmenté de 7 % au cours du troisième trimestre. Cependant, il a déclaré que "les résultats conviviaux pour les clients" en octobre ont affecté ses marges sportives.

La major pétrolière Shell a augmenté de 2,0 %, car elle a réussi à éviter le sort de sa rivale BP plus tôt dans la semaine, ses bénéfices pour le troisième trimestre étant largement conformes aux attentes.

Le producteur de pétrole et de gaz coté à Londres a déclaré que son bénéfice ajusté a chuté de 34% au cours des trois mois par rapport à l'année précédente, pour atteindre un peu plus de 6,2 milliards de dollars.

Ce résultat n'est que de 24 millions d'USD inférieur aux attentes, contrairement à BP qui a manqué son bénéfice sous-jacent au coût de remplacement d'environ 700 millions d'USD.

Dans l'indice FTSE 250, Trainline a fait état d'un premier semestre solide, ce qui a fait grimper ses actions de 8,4 %.

Les ventes nettes de billets ont augmenté de 23 % pour atteindre 2,65 milliards de livres sterling au cours du semestre clos le 31 août, contre 2,16 milliards de livres sterling l'année précédente, et les recettes ont augmenté de 19 %, passant de 165 millions de livres sterling à 197 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt est passé de 13,6 millions de livres sterling à 18,1 millions de livres sterling.

Trainline a déclaré que le nombre de passagers s'était presque entièrement rétabli après la pandémie de grippe aviaire, et qu'elle s'attendait à ce que la croissance se poursuive au second semestre, malgré les vents contraires liés aux actions syndicales et à l'incertitude macroéconomique générale.

Elle s'attend désormais à ce que la croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année se situe entre 15 % et 20 %, contre une fourchette précédente de 13 % à 22 %.

Aux États-Unis, mercredi, Wall Street a terminé en hausse, le Dow Jones Industrial Average augmentant de 0,7 %, le S&P 500 de 1,1 % et le Nasdaq Composite de 0,9 %.

En Asie, jeudi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 1,1 %.

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a annoncé un plan de relance d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars, alors qu'il tente d'atténuer la pression de l'inflation et de sauver son poste de Premier ministre, dont la cote de popularité est au plus bas.

"Nous constatons que le cycle vicieux de la déflation - symbolisé par des prix bas, des salaires bas et une croissance faible - est en train de s'inverser", a déclaré M. Kishida lors d'une réunion au cours de laquelle il a révélé que le montant du programme serait d'environ 17 000 milliards de yens, soit 113,2 milliards d'USD.

Selon le radiodiffuseur public NHK et d'autres médias locaux, le plan prévoit des réductions de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation, ainsi que des aides en espèces pour les ménages à faibles revenus. Les subventions aux carburants seront également étendues et des fonds seront alloués à la promotion des investissements dans les secteurs de haute technologie, y compris les industries des puces et de l'espace.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en hausse de 0,8 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,9 %.

L'or était coté à 1 985,30 USD l'once tôt jeudi, plus haut que les 1 978,93 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 85,63 USD le baril, en baisse par rapport à 86,36 USD.

Le calendrier économique mondial de jeudi prévoit la décision sur les taux d'intérêt au Royaume-Uni à 1200 GMT et le rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis à 1330 GMT.

