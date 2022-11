BT : propose une hausse des salaires pour les employés

BT Group a présenté aujourd'hui un plan de hausse de salaire à destination de ses salariés afin de faire face à la hausse du coût de la vie au Royaume-Uni.A l'occasion de la présentation des résultats semestriels de l'entreprise, le directeur général, Philip Jansen, avait en effet clairement affiché sa volonté d'augmenter les salaires.Après accord avec les syndicats CWU et Prospect, BT propose une hausse des salaires de 1500£ pour tous les employés britanniques qui gagnent actuellement 50 000 £ ou moins à partir du 1er janvier 2023.L'augmentation concerne ainsi l'ensemble de personnel de première ligne et près de la moitié des managers (51%). Au total, 85 % des collègues du groupe BT basés au Royaume-Uni sont concernés par cette mesure que les syndicats recommandent de voter.'Le résultat de ces scrutins sera annoncé à la mi-décembre et le CWU mettrait fin à l'action revendicative si le résultat sorti des urnes était favorable', indique en substance BT.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.