(Alliance News) - BT a considérablement retardé son calendrier pour forcer tous les clients à passer au nouveau réseau numérique, suite à des préoccupations de longue date concernant les clients vulnérables qui dépendent d'alarmes personnelles basées sur la ligne terrestre.

Le groupe, qui est également responsable des clients de l'EE, a abandonné le précédent calendrier du secteur, qui prévoyait d'achever le passage au numérique au niveau national d'ici la fin de l'année prochaine.

Il a annoncé qu'il visait désormais à ce que tous les clients soient passés au numérique d'ici à la fin janvier 2027.

Les opérateurs de réseaux, dont Openreach et CityFibre, s'étaient déjà engagés à veiller à ce que les personnes qui utilisent des systèmes d'alarme de téléassistance - des boutons d'urgence qui appellent automatiquement les services d'urgence lorsqu'ils sont actionnés via la ligne fixe de l'utilisateur - ne soient pas privées d'un dispositif en état de marche pendant la migration.

Près de deux millions de personnes utilisent ces alarmes au Royaume-Uni.

Le secteur des télécommunications procède actuellement à la mise à niveau des services de téléphonie fixe vers une nouvelle technologie numérique utilisant une connexion internet, telle que la voix sur protocole internet (VoIP), la voix numérique ou la téléphonie tout-IP.

Si les systèmes de téléassistance fonctionnent avec les lignes terrestres numériques, une coupure de courant ou une panne d'internet peut les faire tomber en panne, alors que les lignes téléphoniques en cuivre continuent généralement de fonctionner même en cas de coupure de courant.

En décembre, les entreprises de télécommunications, dont Virgin Media, O2 et BT, ont accepté de suspendre l'obligation faite à leurs clients de passer au nouveau réseau téléphonique numérique à la suite d'un certain nombre d'"incidents graves" liés à la défaillance d'alarmes de téléassistance personnelles.

BT a déclaré que son calendrier "révisé" faisait suite à l'introduction d'une série d'améliorations au programme afin de mieux protéger les clients vulnérables et ceux qui ont des besoins supplémentaires, notamment les utilisateurs de téléassistance.

BT a toutefois recommencé à faire basculer les clients des lignes terrestres "à usage zéro" qui disposent d'une connexion à large bande vers son service de lignes terrestres Digital Voice.

Elle a indiqué que les clients de BT Consumer - à l'exception des clients ne disposant que d'une ligne fixe, de ceux qui utilisent la téléassistance ou qui ont des besoins supplémentaires - seraient contactés et se verraient offrir la possibilité de passer à une ligne fixe numérique fournie par le biais d'une connexion à large bande en fibre optique, lorsque celle-ci est disponible.

Howard Watson, responsable de la sécurité et des réseaux chez BT Group, a déclaré : "L'urgence du passage des clients aux services numériques augmente de jour en jour, car la technologie analogique des lignes terrestres, vieille de 40 ans, est de plus en plus fragile.

"Il est essentiel de gérer la migration des clients de l'analogique vers le numérique aussi rapidement et harmonieusement que possible, tout en prenant les dispositions nécessaires pour les clients ayant des besoins supplémentaires, y compris les utilisateurs de téléassistance.

"Notre priorité reste de le faire en toute sécurité et le travail que nous effectuons avec nos pairs, les autorités locales, les fournisseurs de téléassistance et les principales organisations gouvernementales est essentiel. Mais il reste encore beaucoup à faire et nous avons besoin que toutes les autorités locales et tous les fournisseurs de téléassistance nous communiquent les lignes téléphoniques où ils savent qu'il y a un utilisateur de téléassistance".

Rocio Concha, directrice de la politique et du plaidoyer de Which ? a déclaré : "Les personnes vulnérables doivent être protégées : "Les personnes vulnérables doivent être protégées pendant la migration numérique de BT, notamment en veillant à ce que les utilisateurs de téléassistance et les personnes qui dépendent de leur ligne fixe soient toujours en mesure de contacter les services d'urgence lorsqu'ils en ont besoin.

"La transition vers les lignes terrestres numériques est nécessaire et offre des avantages, mais il est essentiel que personne ne soit laissé pour compte. Le gouvernement et l'Ofcom doivent être prêts à prendre des mesures sévères si les entreprises ne s'acquittent pas de leurs responsabilités envers les clients.

Les actions de BT étaient en baisse de 0,5 % à 133,60 pence chacune lundi matin à Londres.

