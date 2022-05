BT : teste une antenne 5G quantique hypersensible

BT a annoncé aujourd'hui un essai pionnier d'une nouvelle technologie d'antenne quantique hypersensible (soit 100 fois plus sensible que les récepteurs traditionnels) dans le but de renforcer la capacité des réseaux 5G et IoT de nouvelle génération.



L'essai de BT représente la première fois qu'un message codé numériquement est reçu sur une fréquence porteuse de 3,6 GHz (5G).



'Auparavant, l'audio simple était reçu à l'aide de fréquences beaucoup plus élevées, mais cet essai est la première démonstration industrielle utilisant la modulation numérique dans l'une des principales gammes de fréquences 5G commerciales d'EE', assure ainsi BT.



Selon la société, ce nouveau type de récepteur pourrait à terme réduire la consommation d'énergie du réseau mobile, permettre aux appareils de l'Internet des objets (IoT) de devenir plus rentables et plus durables et soutenir les villes intelligentes à moindre coût et l'agriculture intelligente.



