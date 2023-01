BT va embaucher 400 apprentis et diplômés en septembre

(Alliance News) - BT Group PLC va recruter plus de 400 apprentis et diplômés dans le courant de l'année, a annoncé l'entreprise de télécommunications cotée au FTSE 100.

Le recrutement de septembre comprendra des postes dans les domaines de l'ingénierie, du service à la clientèle, de la recherche appliquée et de la cybersécurité afin de soutenir les secteurs numériques britanniques en pleine croissance et les plans de l'entreprise pour construire et étendre son réseau 5G au Royaume-Uni.

Les nouveaux rôles sont répartis sur plusieurs sites, dont Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, Ipswich, Leeds, Londres et Manchester.

BT Group est l'un des plus grands employeurs d'apprentis du secteur privé au Royaume-Uni et a recruté plus de 2 600 apprentis et diplômés au cours des quatre dernières années, avec environ 4 000 employés travaillant à tout moment pour obtenir leurs qualifications.

La directrice des ressources humaines, Athalie Williams, a déclaré : "En tant que l'un des plus grands employeurs d'apprentis et de diplômés du secteur privé au Royaume-Uni, nous continuons à recruter et à attirer des personnes brillantes dans notre entreprise et nous proposons des opportunités de développement inégalées à ceux qui nous rejoignent.

"Malgré le contexte économique actuel, nous construisons un futur pipeline de talents pour aider à stimuler la croissance de notre entreprise, à fournir d'excellents résultats à tous nos clients et à soutenir la croissance économique du Royaume-Uni."

