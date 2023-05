BT va réduire ses effectifs de 40 % suite à la chute de ses bénéfices

(Alliance News) - BT Group PLC a déclaré jeudi qu'il supprimerait jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030, alors qu'il a fait état d'une baisse des bénéfices et des revenus pour son dernier exercice financier.

Le fournisseur de télécommunications basé à Londres a déclaré qu'il réduirait le nombre de ses employés de 130.000 actuellement à 75.000 à 90.000 d'ici les exercices 2028 à 2030. Cela représente une réduction de 31 à 42 %.

"En continuant à construire et à se connecter comme une furie, à numériser la façon dont nous travaillons et à simplifier notre structure, d'ici la fin des années 2020, BT Group s'appuiera sur une main-d'œuvre beaucoup moins nombreuse et une base de coûts considérablement réduite. Le nouveau groupe BT sera une entreprise plus légère avec un avenir plus radieux", a déclaré le directeur général Philip Jansen.

Cette décision risque d'attiser la colère des travailleurs syndiqués de BT. L'année dernière, ils ont quitté l'entreprise lors d'une action industrielle menée par des syndicats, dont le Communications Workers Union (syndicat des travailleurs de la communication).

Les actions de BT ont baissé de 9,0 %, à 134,85 pence l'unité, jeudi matin à Londres, ce qui en fait le plus mauvais élève de l'indice FTSE 100.

BT a déclaré qu'en dépit d'un contexte macroéconomique "extraordinaire", elle avait tenu ses promesses, augmentant son chiffre d'affaires pro forma et son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars, le chiffre d'affaires a légèrement diminué de 0,8 %, passant de 20,85 milliards de livres sterling à 20,68 milliards de livres sterling, mais il a été supérieur de 0,8 % aux 20,51 milliards de livres sterling estimés par le consensus du marché cité par le Financial Times. L'Ebitda ajusté a augmenté de 4,6 %, passant de 7,58 milliards de livres sterling à 7,93 milliards de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1 % et l'Ebitda ajusté de 3 % sur une base pro forma de " joint venture sportive ", a déclaré BT.

En mai de l'année dernière, BT a conclu un accord avec Warner Bros Discovery Inc pour combiner dans une coentreprise sa chaîne de télévision sportive BT Sport avec Eurosport de Warner Bros.

BT a déclaré que le bénéfice annuel avant impôts a chuté de 12 %, passant de 1,96 milliard de livres sterling à 1,73 milliard de livres sterling.

Le bénéfice dilué par action a augmenté de 13 %, passant de 18,9 pence à 21,4 pence par action, dépassant de 9,5 % les attentes des analystes qui tablaient sur 19,54 pence. Le chiffre de 18,9 pence pour l'exercice 2022 est une révision à la baisse de 4,1 % par rapport aux 19,7 pence annoncés précédemment.

En ce qui concerne l'avenir, BT prévoit une croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda sur une base pro forma pour l'exercice 2024, malgré les vents contraires attendus du coût de la vie, de l'inflation et de la hausse des coûts de l'énergie. La société prévoit un flux de trésorerie disponible normalisé compris entre 1,0 milliard et 1,2 milliard de livres sterling, en baisse par rapport aux 1,3 milliard de livres sterling de l'exercice 2023. Cela s'explique par le fait que l'avantage fiscal lié à l'amortissement intégral est entièrement compensé par des dépenses d'investissement plus élevées, explique BT.

BT a maintenu son dividende annuel total à 7,7 pence, y compris un dividende final inchangé de 5,39 pence.

