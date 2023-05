BT va réduire ses effectifs de 55 000 postes d'ici à 2030

BT Group, le plus grand fournisseur britannique de services à large bande et de téléphonie mobile, a annoncé jeudi qu'il réduirait ses effectifs de 55 000 postes d'ici à la fin de la décennie, afin de devenir une entreprise beaucoup plus légère.

L'annonce a été faite après que le groupe a répondu aux attentes du marché avec une augmentation de 5 % de son bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année, qui s'élève à 7,9 milliards de livres (10 milliards de dollars), après que la croissance des réseaux et des consommateurs a compensé le déclin des entreprises.

Le directeur général, Philip Jansen, a déclaré qu'après avoir achevé le déploiement de la fibre optique, numérisé ses méthodes de travail et simplifié sa structure, l'entreprise s'appuierait sur une main-d'œuvre beaucoup moins nombreuse et une base de coûts considérablement réduite d'ici la fin des années 2020.

"Le nouveau BT Group sera une entreprise plus légère avec un avenir plus radieux", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que BT avait augmenté son chiffre d'affaires pro forma et ses bénéfices de base pour la première fois en six ans au cours de l'année qui s'est achevée fin mars, tout en naviguant dans une "toile de fond macroéconomique extraordinaire".

Le groupe a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice de base sur une base pro forma cette année. (1 $ = 0,7923 livre) (Reportage de Paul Sandle ; édition de James Davey)