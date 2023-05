Baisse des actions ; Altice augmente sa participation dans BT à 24,5%.

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en baisse mardi, alors que les politiciens américains continuent de se disputer sur le plafond de la dette nationale et avant une série de publications PMI.

Un républicain américain de premier plan a déclaré lundi que ses premières discussions en tête-à-tête depuis des mois avec le président Joe Biden pour éviter un défaut de paiement calamiteux avaient été "productives", mais qu'il n'y avait toujours pas d'accord.

La réunion à la Maison Blanche a eu lieu après le retour de M. Biden d'un voyage en Asie, alors qu'il s'efforçait de trouver un accord avant la date butoir du 1er juin fixée par le Trésor américain pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts.

Le secteur privé japonais a connu en mai sa plus forte croissance mensuelle depuis octobre 2013, selon les résultats préliminaires d'une enquête.

L'indice flash composite des directeurs d'achat de la banque Jibun a atteint 54,9 points en mai, contre 52,9 en avril. En dépassant la barre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction, il montre que la croissance s'est renforcée.

Le calendrier économique de mardi prévoit d'autres indices PMI rapides, notamment pour la zone euro à 9h00 BST, le Royaume-Uni à 9h30 BST et les États-Unis à 14h45 BST.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Altice a augmenté sa participation dans BT à 24,5 %.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,1% à 7 762,60

----------

Hang Seng : en baisse de 1,4 % à 19 412,44

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,4% à 30 957,77

S&P/ASX 200 : clôture stable à 7 259,90

----------

DJIA : clôture en baisse de 140,05 points, soit 0,4%, à 33 286,58

S&P 500 : clôture en hausse de 0,65 point, à 4 192,63

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 62,88 points, soit 0,5%, à 12 720,78

----------

EUR : stable à USD1,0807 (USD1,0802)

GBP : inchangé à 1,2426 USD (1,2424 USD)

USD : faible à 138,49 JPY (138,52 JPY)

Or : en baisse à 1 962,44 USD l'once (1 972,21 USD)

(Brent) : en hausse à 76,25 USD le baril (75,94 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

10:00 CEST Balance des paiements de l'UE

10:00 CEST PMI flash de l'UE

09:30 CEST PMI flash Allemagne

07:00 BST Finances du secteur public britannique

09:30 BST PMI flash du Royaume-Uni

09:30 BST Statistiques du commerce international de biens du Royaume-Uni

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

09:45EDT PMI manufacturier flash américain

09:45 EDT PMI flash des services aux Etats-Unis

10:00 EDT Enquête sur l'activité économique de la Fed de Richmond (États-Unis)

13:00 EDT Mesures du stock monétaire américain

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

----------

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré aux journalistes que les négociateurs allaient "travailler toute la nuit" pour rapprocher les parties sur la limite de la dette américaine et que lui et le président américain Biden allaient "se parler tous les jours pour essayer de trouver un moyen de faire avancer les choses". Les limites de la dette sont relevées périodiquement pour couvrir les remboursements de prêts qui ont déjà été approuvés et dépensés, mais les républicains de la Chambre des représentants insistent en temps utile sur le fait qu'éviter un défaut de paiement doit aller de pair avec des coupes sombres pour réduire la dette du pays, qui s'élève à 31 800 milliards de dollars. Lors de la réunion, M. Biden a déclaré : "Je suis optimiste, nous allons faire des progrès", ajoutant que les deux parties comprenaient qu'elles avaient "une responsabilité importante" dans la résolution de l'impasse. Le président a ensuite utilisé des termes similaires à ceux de M. McCarthy dans une déclaration, qualifiant la réunion de "productive", tout en ajoutant qu'il restait des "points de désaccord".

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

RBC réduit abrdn European Logistics Income à "sector perform" (surperformance) - objectif 80 pence

----------

Bernstein relève l'objectif de cours de Ryanair à 20 (17,50) EUR - 'outperform' (surperformance)

----------

JPMorgan place Whitbread sous 'surveillance de catalyseurs positifs' pour le 1er trimestre

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

Altice UK a acheté 650 millions d'actions supplémentaires de l'entreprise de télécommunications BT. Cela porte sa participation à 2,44 milliards d'actions, ce qui représente une part d'environ 24,5 %. En décembre 2021, l'entreprise Altice de Patrick Drahi a porté sa participation dans BT de 12 % à 18 %. En temps utile, Altice a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de proposer une offre publique d'achat. En mai 2022, BT a déclaré avoir reçu une notification du secrétaire d'État britannique aux affaires, à l'énergie et à la stratégie industrielle indiquant que le gouvernement exerçait son pouvoir en vertu de la loi de 2021 sur la sécurité nationale et l'investissement pour enquêter sur l'augmentation de la participation de la société française. Quelques mois plus tard, BT a confirmé que le gouvernement britannique ne prendrait aucune autre mesure concernant l'augmentation de la participation.

----------

Le groupe RS a déclaré que ses recettes pour l'exercice clos le 31 mars ont augmenté de 17 % pour atteindre 2,98 milliards de livres sterling, contre 2,55 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 23 %, passant de 302,2 millions de livres sterling à 371,5 millions de livres sterling. RS a déclaré un dividende final de 13,7 pence. Cela porte le dividende annuel à 20,9 pence, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 18 pence précédentes. Simon Pryce, directeur général, a déclaré : "RS a réalisé une excellente performance en 2022/23 malgré un contexte macroéconomique plus difficile au second semestre. Ces résultats sont le fruit de nos initiatives d'excellence opérationnelle en cours, de notre mix géographique, sectoriel et de produits, de la disponibilité de nos stocks et de nos prix élevés."

----------

Barratt Developments a déclaré que John Allan quittera son poste de président le 30 juin, après neuf ans à ce poste. En janvier, Barratt a désigné Caroline Silver comme sa prochaine présidente, qui succédera à John Allan le 6 septembre. En temps utile, Barratt a indiqué que Caroline Silver rejoindrait le conseil d'administration en tant qu'administratrice non exécutive le 1er juin. Mardi, Barratt a déclaré qu'elle prendrait désormais la présidence à partir du 30 juin. "Le conseil estime qu'il est dans l'intérêt de Barratt d'accélérer la transition prévue vers la nouvelle présidente du conseil afin d'éviter que l'impact continu des allégations contre John ne devienne disruptif pour la société", a déclaré Barratt.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Cranswick a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice qui s'est terminé le 25 mars a augmenté de 16 %, passant de 2,01 milliards de livres sterling à 2,32 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt est passé de 129,9 millions de livres sterling à 139,5 millions de livres sterling. La société a proposé un dividende final de 58,8 pence par action, soit une augmentation de 5,8 % par rapport aux 55,6 pence versés l'année dernière. Le dividende annuel augmente ainsi de 5,0 % pour atteindre 79,4 pence, contre 75,6 pence pour l'exercice 2022. "Nous avons traversé avec succès trois années de perturbations et d'incertitudes sans précédent et nous avons maintenant une entreprise beaucoup plus grande, plus diversifiée et mieux équipée, qui est prête à délivrer la prochaine phase de croissance", a déclaré le PDG Adam Couch.

----------

Tullow Oil a déclaré avoir été informée par ses deux partenaires minoritaires de leur intention d'émettre des avis de retrait des blocs 10BB, 13T et 10BA dans le bassin de South Lokichar. En conséquence, la participation de Tullow dans ces blocs passera de 50 % à 100 %. " Le conseil d'administration considère que le fait de détenir 100 % du projet crée plus d'optionnalité, donne à Tullow plus de flexibilité dans le processus en cours pour décrocher des partenaires stratégiques, crée un partenariat de coentreprise plus simple et rationalise la livraison du projet. Il s'agit d'un projet de développement à faible coût qui a le potentiel de débloquer une valeur matérielle pour le Kenya", a déclaré Tullow.

----------

L'autorité britannique de régulation du secteur de l'eau, Ofwat, a lancé une enquête sur South West Water concernant l'exactitude des informations communiquées par la société sur ses performances en matière de fuites et de consommation par habitant. South West Water fait partie du groupe Pennon. "Ofwat fixe des objectifs de performance pour les entreprises en matière de fuites et de consommation par habitant. Les entreprises sont évaluées chaque année par rapport à ces objectifs et peuvent être pénalisées ou récompensées en fonction de leurs performances", a expliqué l'Ofwat.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Helical a annoncé un chiffre d'affaires de 49,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 51,1 millions de livres sterling de l'année précédente. Elle a également annoncé une perte avant impôts de 66,4 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 4,1 millions de livres sterling. Malgré cela, Helical a augmenté son dividende final à 8,70 pence, soit une hausse de 5,5 % par rapport à 8,25 pence. Cela porte le dividende total pour l'année à 11,75 pence, soit une augmentation de 5,4 % par rapport aux 11,15 pence de l'année dernière. "L'année dernière, le marché des bureaux du centre de Londres a subi d'importants vents contraires. Le paysage macro-économique a été modifié par de multiples événements géopolitiques et économiques qui ont affaibli les perspectives économiques ; ceci et le récent changement rapide de paradigme dans la politique monétaire se sont combinés pour présenter un environnement difficile pour l'immobilier", a déclaré Helical.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.