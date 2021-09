Paris (awp/afp) - L'opérateur européen de satellites Eutelsat a rejeté une offre de rachat du milliardaire Patrick Drahi, l'actionnaire majoritaire d'Altice, a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué, en réponse à des rumeurs de marché.

Eutelsat Communications "confirme avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société", fait savoir l'opérateur, précisant que ses organes de gouvernance "ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition".

L'entourage de Patrick Drahi se refusait à tout commentaire mercredi soir. A la question de savoir si une offre plus importante de la part du fondateur d'Altice pourrait être considérée, Eutelsat a, quant à lui, renvoyé à son communiqué.

L'an dernier, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Il avait annoncé en avril avoir pris une participation minoritaire dans son concurrent britannique OneWeb pour 550 millions de dollars, assurant l'émergence d'un rival sérieux pour l'américain SpaceX.

Egalement magnat de la presse, Patrick Drahi multiplie les acquisitions: dernière en date, l'opérateur Altice France a annoncé lundi la signature d'un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Coriolis Telecom, pour 415 millions d'euros. En juin, le milliardaire avait acquis 12,1% du capital de l'opérateur historique britannique BT, devenant son premier actionnaire.

afp/rp