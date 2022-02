Explicatif - Pourquoi le marché européen des télécommunications mobiles est mûr pour la consolidation

Alors que l'espagnol Telefonica évoque le sujet des fusions depuis des années, il n'a été rejoint que récemment par des entreprises comme Vodafone et le norvégien Telenor.

Le sujet devrait figurer en bonne place à l'ordre du jour lorsque les dirigeants des télécommunications se réuniront à la fin du mois au Mobile World Congress de Barcelone. Le britannique Vodafone a fait remarquer que le besoin de réseaux rapides et fiables mis en évidence par la pandémie avait aidé les régulateurs à prendre conscience de la valeur des investissements.

POURQUOI LA CONSOLIDATION ?

Le marché européen des télécommunications est très fragmenté : même les petits pays accueillent jusqu'à quatre opérateurs de téléphonie mobile, dont beaucoup sont criblés de dettes et hésitent à mettre leurs réseaux à niveau vers la 5G sans avoir la possibilité de récupérer leur investissement.

En revanche, aux États-Unis par exemple, les trois principaux opérateurs disposent de bases de clientèle importantes et ont pu mettre plus rapidement sur le marché de nouveaux services tels que la 5G.

À la fin de 2021, la 5G ne représentera que 6 % de tous les abonnements en Europe occidentale, contre un cinquième en Amérique du Nord, selon le rapport Ericsson sur la mobilité https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report.

Selon les analystes, dans les petits pays, un nombre réduit d'opérateurs rendrait le marché plus lucratif.

QUEL EST LE PRINCIPAL DÉFI ?

Les fusions réduiraient le nombre d'opérateurs et les régulateurs craignent que cela n'entraîne une hausse des prix, une diminution du choix et une réduction de la qualité pour les consommateurs, notamment si deux acteurs locaux unissent leurs forces sur un marché.

Les analystes d'ING ont déclaré que les entreprises devraient montrer que toute fusion est bénéfique pour les consommateurs et que les économies de coûts pourraient être utilisées pour financer des investissements dans les réseaux.

La Commission européenne, qui a bloqué en 2016 l'achat par CK Hutchison de l'unité mobile britannique O2 de Telefonica pour 12,6 milliards de dollars, a déclaré à l'adresse https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6101 en novembre qu'elle revoyait ses lignes directrices en matière de politique de concurrence.

"Les régulateurs ne font pas preuve d'une volonté particulière", a déclaré Massimo Comito, conseiller indépendant en matière de TMT, soulignant les milliards d'euros que l'Union européenne met à disposition pour la numérisation et la mise à niveau des réseaux numériques. "Ils restent soucieux de préserver la concurrence".

Telefonica a ensuite formé une coentreprise avec Liberty Global en Grande-Bretagne, réunissant O2 et Virgin Media.

QUE FONT LES TELCOS POUR LEVER DES FONDS ?

Des principaux acteurs paneuropéens au suédois Telia et au groupe United d'Europe du Sud-Est, les opérateurs de télécommunications ont pris conscience de la valeur de leurs pylônes pour les investisseurs en infrastructures.

Telefonica a vendu son activité pylônes pour 7,7 milliards d'euros, Vodafone a levé des milliards en mettant en bourse son unité d'infrastructure et Deutsche Telekom prévoit de vendre prochainement son activité radio.

Se débarrasser des actifs non essentiels est une autre option.

LES INVESTISSEURS PRIVÉS INTERVIENDRONT-ILS ?

Les investisseurs privés ont été à l'avant-garde des récentes transactions dans le secteur des télécommunications en Europe. Le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi a racheté Altice Europe, puis a acquis une participation de 18 % dans BT.

L'année dernière, le fondateur d'Iliad, Xavier Niel, a mené à bien une offre de 3 milliards d'euros pour retirer la société de la cote, qui tourne maintenant autour de l'unité italienne de Vodafone.

Providence, KKR et Cinven ont racheté l'entreprise espagnole MasMovil pour 5 milliards d'euros en 2020 et Apax Partners et Warburg Pincus ont acheté T-Mobile Netherlands à Deutsche Telekom pour 5,1 milliards d'euros l'année dernière.

Si les sociétés de capital-investissement ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes de concurrence que les opérateurs de télécommunications établis, elles ne disposent pas non plus des mêmes possibilités de réduction des coûts dont un autre acteur local pourrait tirer parti en cas de fusion, a déclaré Nikos Stathopoulos, associé chez BC Partners et président de United Group.

CELA SE FERA-T-IL ?

Le directeur général de Vodafone, Nick Read, a déclaré que son entreprise cherchait à conclure des accords avec ses rivaux sur plusieurs marchés européens, à savoir la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, tandis qu'Orange a déclaré que la France verrait "inévitablement" le nombre d'opérateurs passer de quatre à trois.

Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Suède comptent quatre opérateurs de téléphonie mobile, mais d'autres comme la Norvège et la Belgique en comptent trois.

M. Stathopoulos a déclaré qu'il était "très naturel" que quatre acteurs deviennent trois.

"La question plus importante est de savoir si les régulateurs seront heureux de passer de trois à deux sur certains marchés et s'ils maintiendront toujours cette tension concurrentielle ?"