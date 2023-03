L'Ofcom envisage de retarder le lancement du programme Equinox 2 de l'unité Openreach de BT

(Alliance News) - Le programme Equinox 2 de l'unité Openreach de BT Group PLC est confronté à un revers lors de son lancement prévu le mois prochain, car le régulateur britannique Ofcom a déclaré vendredi qu'il avait besoin de plus de temps utile pour examiner les nouvelles dispositions tarifaires pour les services de fibre optique jusqu'aux lieux d'habitation.

Le fournisseur de services de câblage de réseau Openreach prévoit d'introduire un plan de tarification pour les fournisseurs d'accès à internet à partir du 1er avril.

Au début du mois de février, l'Ofcom - l'autorité britannique de régulation de la concurrence dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications - a déclaré qu'elle ne devrait pas intervenir dans le plan d'Openreach. L'Ofcom a sollicité des réponses à sa consultation avant le 4 mars et prévoyait de publier sa décision finale avant la fin du mois de mars.

Toutefois, l'autorité de régulation a affirmé vendredi qu'elle aurait besoin de deux mois supplémentaires pour procéder à une analyse plus approfondie avant de publier sa décision finale. Ce retard est dû à un "certain nombre de réponses détaillées" à sa consultation, "dont certaines soulèvent des questions qui nécessitent une évaluation plus approfondie", a déclaré l'Ofcom.

En conséquence, l'Ofcom a déclaré que le lancement d'Equinox 2 prévu pour le 1er avril "ne serait pas approprié" jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision finale.

" Nous envisageons de proposer une directive à Openreach, en utilisant nos pouvoirs en vertu de la loi sur les communications de 2003, pour y parvenir, à moins qu'Openreach ne reporte volontairement le lancement de l'offre ", a déclaré l'Ofcom.

Les actions de BT ont baissé de 2,2 % à 143,45 pence chacune à Londres vendredi matin.

En décembre, Openreach a publié des plans visant à proposer des prix de gros plus bas aux autres fournisseurs d'accès à Internet pour l'accès à son réseau de fibres optiques, mais cette initiative a suscité des inquiétudes de la part des rivaux du réseau en matière de concurrence. Elle a annoncé son intention de proposer des tarifs réduits sur ses produits à large bande en fibre optique dans le cadre de son programme Equinox 2.

Vendredi, l'Ofcom a également publié deux échanges entre elle-même et le directeur général de BT, Philip Jansen, datant de février.

Dans une lettre adressée à la directrice générale de l'Ofcom, Melanie Dawes, M. Jansen a cherché à défendre les propos qu'il avait tenus dans un article publié par le Financial Times au début du mois de février.

M. Jansen a déclaré que plusieurs commentaires rapportés dans l'article intitulé "BT chief warns Openreach fibre push will 'end in tears' for rivals" (Le directeur de BT prévient que la promotion de la fibre optique par Openreach "finira en larmes" pour les rivaux) avaient été sortis de leur contexte. Il a déclaré à M. Dawes que ses commentaires étaient "explicitement" favorables à la concurrence dans le domaine de la construction de réseaux à fibres optiques.

Répondant à M. Jansen, M. Dawes a noté que le patron de BT considérait qu'il avait été sorti de son contexte, mais que ses commentaires avaient néanmoins suscité une "grande inquiétude" de la part de l'Ofcom.

"Les règles que nous avons mises en œuvre dans [l'examen du marché de gros des télécommunications fixes] garantissent des conditions de concurrence équitables pour tous les investisseurs dans la fibre optique, en limitant le pouvoir de marché de BT afin de garantir que les succès futurs seront déterminés par une concurrence fondée sur les mérites", a écrit M. Dawes.

"S'il s'avérait que BT est en mesure de fausser la concurrence sur le marché, nous n'hésiterions pas à prendre des mesures réglementaires pour y remédier", a-t-elle ajouté.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.