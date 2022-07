La plus grande entreprise britannique de téléphonie mobile et de haut débit a annoncé un bénéfice de base de 1,9 milliard de livres (2,3 milliards de dollars), en hausse de 2 %, sur un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de livres, et a déclaré rester confiante quant à ses perspectives.

(1 $ = 0,8210 livre)