La valeur du jour en Europe BT GROUP : Altice acquiert 12,1% du capital

BT Group gagne 2,81% à Londres à 188,15 pence par action. Ce matin, Altice a révélé avoir acquis 1,2 million de titres de l'opérateur de télécommunication britannique, représentant 12,1% du capital, valorisé environ 2,2 milliards de livres sur la base du prix de clôture de mercredi. Ceci dans le but de le soutenir dans le développement de son réseau de fibre optique. Le groupe contrôlé par Patrick Drahi a même créé une filiale spéciale pour mener à bien l'opération, Altice UK, mais a affirmé qu'il n'avait aucunement l'intention de lancer une OPA.



Le groupe a ajouté tenir "en haute estime" le conseil d'administration et l'équipe de direction de BT et soutenir leur stratégie. Le britannique s'est en effet lancé dans un vaste plan de 15 milliards de livres qui doit lui permettre de relier 25 millions de foyers à la fibre, contre 20 millions visés précédemment. Le groupe avait déclaré envisager le financement des 5 millions supplémentaires par le biais d'une coentreprise avec des partenaires externes.



"Altice UK a réalisé cet investissement important dans BT, car elle estime qu'elle a une occasion unique de mettre en œuvre l'une des politiques les plus importantes du gouvernement britannique, à savoir l'expansion substantielle de l'accès à un réseau à large bande à fibre intégrale et à capacité gigabit dans tout le Royaume-Uni", a déclaré la maison-mère de SFR et BFM dans un communiqué.



En 2019, Orange avait achevé la vente de l'intégralité des actions qu'il détenait dans BT. Désormais, ses principaux actionnaires sont Altice et Deutsche Telekom, avec environ 12,1% du capital chacun.



Dans un communiqué distinct, BT Group a déclaré: "nous accueillons tous les investisseurs qui reconnaissent la valeur à long terme de notre entreprise et le rôle important qu'elle joue au Royaume-Uni. Nous faisons de bons progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie et de notre plan".