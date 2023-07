(Alliance News) - Les actions à Londres sont en baisse ce lundi, après que les données économiques de la Chine aient mis en évidence des perspectives de demande faibles.

L'indice des prix à la consommation chinois pour le mois de juin a été stable, en baisse par rapport aux 0,2 % observés en mai, selon le Bureau national des statistiques, et a été plus mauvais que prévu en raison du ralentissement de la demande intérieure.

Dans le même temps, les prix à la production - qui mesurent le coût des marchandises à la sortie de l'usine - ont chuté de 5,4 % en glissement annuel, après une baisse de 4,6 % en mai. Les économistes interrogés par Bloomberg s'attendaient à ce que les prix chutent de 5 %.

"Les efforts de la Chine pour stimuler l'économie et l'inflation ne fonctionnent pas", a estimé Ipek Ozkardeskaya de la Swissquote Bank.

Après les chiffres de l'emploi américain plus faibles que prévu vendredi, le point central de cette semaine sera l'inflation des prix à la consommation mercredi, suivie des données sur l'inflation des prix à la production jeudi.

Vendredi, la saison des résultats démarre avec les résultats du deuxième trimestre des banques JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup ainsi que du gestionnaire d'actifs Blackrock.

Au Royaume-Uni, BT a confirmé que son directeur général, Philip Jansen, quitterait ses fonctions l'année prochaine. Unite a déclaré que les niveaux "record" de réservations se poursuivaient pour l'année universitaire à venir. Petro Matad a annoncé des résultats décevants pour le puits d'exploration Velociraptor-1.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché de Londres :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 15,6 points, soit 0,2 %, à 7 241,34

Hang Seng : en hausse de 0,5 % à 18 450,90

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,6 % à 32 189,73

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 004,00

DJIA : clôture en baisse de 187,38 points, 0,6%, à 33 734,88

S&P 500 : clôture en baisse de 0,3 % à 4 398,95

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,1% à 13660,72

EUR : en baisse à 1,0948 USD (1,0949 USD)

GBP : baisse à 1,2801 USD (1,2832 USD)

USD : en hausse à JPY142,75 (JPY142,27)

OR : baisse à 1 920,55 USD l'once (1 929,07 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 77,99 USD le baril (77,47 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de lundi sont encore à venir :

Le chancelier britannique Jeremy Hunt et le gouverneur de la BoE Andrew Bailey s'adressent à l'assemblée annuelle de Mansion House.

Le président américain Joe Biden rencontre le roi Charles au palais de Buckingham

11:00 IST Production industrielle et chiffre d'affaires en Irlande

10:00 EDT Indice des tendances de l'emploi aux États-Unis

10:30 EDT La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, prend la parole

11:00 EDT Fed Cleveland Loretta Mester, présidente de la Fed, prend la parole

12:00 EDT Discours de Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta

15:00 EDT Crédit à la consommation aux Etats-Unis

Le chancelier Jeremy Hunt a indiqué que la promesse de réduire l'inflation de moitié s'avérait plus difficile à tenir que prévu, ce qui rend de moins en moins probable la mise en place d'un important paquet de réductions d'impôts au Royaume-Uni cet automne. M. Hunt a prévenu qu'il devait "redoubler d'efforts" pour lutter contre les prix élevés et qu'il ne pouvait pas prendre de mesures qui "injecteraient des milliards de dollars de demande supplémentaire" dans l'économie. Dans une interview accordée au Financial Times, M. Hunt a déclaré que la réalisation de cette promesse allait être "plus difficile que nous le pensions". "Nous ne tolérerons pas de réductions d'impôts si elles rendent la lutte contre l'inflation plus difficile", a-t-il déclaré.

Jeremy Hunt promet des réformes "évolutives et non révolutionnaires" pour que les fonds de pension réalisent des milliards de livres sterling d'investissements plus risqués dans des entreprises à croissance rapide afin de stimuler la croissance économique. M. Hunt profitera d'un discours prononcé lundi à la City de Londres pour détailler ses projets visant à encourager le secteur financier à "débloquer des capitaux" et à accroître les rendements pour les retraités. Parallèlement aux réformes réglementaires, il se félicitera de l'accord conclu avec les principales sociétés de retraite, qui s'engagent à investir 5 % de leurs placements, soit une somme pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling, dans des entreprises à forte croissance. Aviva, Legal & General et Phoenix Group figurent parmi les participants.

La menace d'une grève des travailleurs du secteur nucléaire a été écartée après la résolution d'un conflit salarial. Les membres des syndicats GMB et Unite travaillant sur les réacteurs Hartlepool et Torness d'EDF devaient débrayer lundi. Les syndicats ont déclaré que les travailleurs avaient accepté un accord "révolutionnaire" avec le géant de l'énergie, qui comprend des droits de reconnaissance et de négociation collective ainsi que des primes de productivité améliorées. L'accord couvrirait les postes des sept centrales électriques d'EDF - Hartlepool, Torness, Heysham 1 et 2, Dungeness, Hunterston, Hinkley Point B et Sizewell B.

Selon un indice, les patrons britanniques sont désormais plus optimistes en ce qui concerne leurs entreprises et leurs intentions d'embauche, alors que les premiers signes d'une baisse de l'inflation se font sentir. En juin, l'optimisme a atteint son plus haut niveau depuis août 2022 et a franchi un seuil qui "indique une positivité supérieure à la moyenne", selon BDO, un cabinet d'expertise comptable et de conseil aux entreprises. Le dernier indice d'optimisme de BDO a enregistré une hausse de 0,65 point pour atteindre 100,40 en juin, ce qui lui a permis de franchir le seuil de 100 points indiquant une positivité supérieure à la moyenne. Cette évolution a été favorisée par la positivité du secteur des services et par un regain d'optimisme dans l'industrie manufacturière, bien que celle-ci soit toujours confrontée à des pressions au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

HSBC réduit Derwent London à 'hold' - objectif de prix 2,144 pence

HSBC ramène Segro à "hold" - objectif de cours de 608 pence

HSBC abaisse Hammerson à "réduire" - objectif de cours de 12 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

BT Group a annoncé que le directeur général Philip Jansen quittera ses fonctions au cours des 12 prochains mois "au moment opportun". Son comité de nomination a entamé un processus formel de succession. "Le processus de succession pour remplacer Philip est une chose à laquelle le conseil d'administration était bien préparé. Tous les candidats appropriés sont pris en considération et nous espérons pouvoir informer le marché des progrès réalisés au cours de l'été", a déclaré le président Adam Crozier. L'annonce confirme un rapport de Sky News datant de samedi. Citant des "sources municipales", Sky a rapporté que M. Jansen avait examiné plusieurs offres pour des postes aux États-Unis. Selon Sky, BT travaille avec le cabinet de recherche Spencer Stuart et a déjà approché un "certain nombre de personnalités extérieures". Parmi les candidats les plus en vue, on trouve Marc Allera, patron de l'activité grand public de BT, et Alison Kirkby, directrice non exécutive, qui dirige également le groupe de télécommunications suédois Telia Company.

Le fournisseur de logements pour étudiants Unite a fait le point sur ses activités récentes, notant que les "niveaux records" de réservations pour l'année universitaire 2023/2024 se sont maintenus, 98 % des chambres étant désormais vendues. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 91 % d'il y a un an. Le portefeuille immobilier d'Unite UK Student Accommodation Fund a légèrement augmenté pour atteindre 2,92 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin, soit une hausse de 1,2 % à périmètre constant par rapport au trimestre précédent. Le portefeuille d'investissement de la London Student Accommodation Joint Venture d'Unite était évalué de manière indépendante à 1,94 milliard de livres sterling au 30 juin, soit une hausse de 1,1 % à périmètre constant au cours du trimestre.

ENTREPRISES - FTSE 250

Big Yellow Group a publié les résultats de son premier trimestre clos le 30 juin, avec un chiffre d'affaires total en hausse de 6,7 % en glissement annuel à 48,1 millions de livres sterling, et un chiffre d'affaires des magasins en hausse de 5,4 % à périmètre constant à 47,0 millions de livres sterling. Le loyer net de clôture par pied carré a augmenté de 9,2 % pour atteindre 32,88 GBP, bien que le taux d'occupation de clôture ait légèrement baissé de 1,2 % pour atteindre 5,3 millions de pieds carrés. "Nous avons connu un début d'année solide, avec un retour à la croissance de l'occupation ce trimestre, globalement en ligne avec l'année dernière. Nous continuons à gérer le rendement, en compensant l'impact négatif de l'inflation sur notre base de coûts", a déclaré le PDG Jim Gibson.

AUTRES ENTREPRISES

Petro Matad a déclaré que le puits d'exploration Velociraptor-1 dans le bassin de Taats du bloc V situé en Mongolie centrale a atteint une profondeur totale de 1 500 mètres et que la diagraphie par câble est terminée. Cependant, tous les réservoirs rencontrés étaient des réservoirs d'eau, a déclaré la société. Le puits va maintenant être bouché et abandonné. Les résultats sont "évidemment décevants", a déclaré le PDG Mike Buck, mais "de telles cibles à fort impact, forables à un coût modeste, ne peuvent être ignorées lors de l'exploration d'une région pionnière". Le puits servira de "nouveau point de données précieux" pour aider à libérer le potentiel du sud de Gobi, a-t-il ajouté.

Totally a publié ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars, prévoyant une baisse des recettes pour l'année à venir. Le fournisseur de services de santé de première ligne a déclaré que les recettes ont augmenté de 6,5 % en glissement annuel, passant de 127,4 millions de livres sterling à 135,7 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a bondi de 42 %, passant de 1,2 million de livres sterling à 1,8 million de livres sterling. La société a proposé un dividende final de 0,125 pence, ce qui porte le total annuel à 0,625 pence, contre 1,00 pence l'année précédente. Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice en cours soit inférieur, et que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements soit "légèrement inférieur" à celui de l'exercice précédent. Cela reflète "des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles", ainsi qu'une "amélioration des marges grâce à des volumes plus élevés de soins non urgents". "Le conseil d'administration est convaincu que les actions et la stratégie mises en place au cours des 12 derniers mois permettront à l'entreprise de rester en position de force pour continuer à croître de manière significative au cours des prochaines années", a déclaré l'entreprise.

