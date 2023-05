Les actions britanniques progressent grâce à l'optimisme mondial, BT Group chute en raison de la faiblesse de ses flux de trésorerie.

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* easyJet en hausse après une perte au premier semestre conforme aux attentes

* Premier Foods en hausse après avoir augmenté son dividende

* Le chinois Geely investit dans Aston Martin, les actions montent en flèche

* Le FTSE 100 progresse de 0,6% et le FTSE 250 de 0,4%.

18 mai (Reuters) - Le FTSE 100 britannique a grimpé jeudi, suivant l'optimisme des marchés mondiaux sur fond de signes encourageants concernant les discussions sur le plafond de la dette américaine, tandis que BT Group a chuté après que l'opérateur de haut débit a fait état de flux de trésorerie plus faibles que prévu.

BT Group Plc a baissé de 8,9 % pour atteindre un plus bas de trois mois alors que la société a fait état de flux de trésorerie pour l'année dans la partie inférieure des attentes, et a déclaré qu'elle s'attendait à supprimer jusqu'à 55 000 emplois d'ici 2030 alors qu'elle achève le déploiement de la fibre et s'adapte aux nouvelles technologies telles que l'IA.

"Il semble qu'après le rebond de COVID, les télécoms n'aient pas eu assez d'éléments pour se vendre comme une histoire plus intéressante", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group.

"Il y a clairement un manque de stratégie réelle et il ne suffit pas de dire que nous allons réduire les coûts. La question est de savoir ce qui se passera ensuite.

Vodafone Group Plc a déclaré en début de semaine qu'il supprimerait 11 000 emplois dans le monde sur une période de trois ans, après avoir averti qu'une mauvaise performance sur son principal marché, l'Allemagne, affecterait son flux de trésorerie.

L'indice FTSE 100 a augmenté de 0,6 %, reflétant l'optimisme des marchés mondiaux qui espèrent que Washington se rapproche d'un accord pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement.

L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 a augmenté de 0,4 %, Aston Martin ayant bondi de 10,5 % après que le constructeur de voitures de luxe a déclaré que Geely Automobile Holdings Ltd investirait environ 234 millions de livres (295,33 millions de dollars).

Les indices FTSE britanniques évoluent dans une fourchette étroite depuis la fin du mois d'avril, car les résultats mitigés des entreprises et l'angoisse mondiale concernant un éventuel défaut de paiement de la dette américaine ont pesé sur le moral des investisseurs.

Parmi les autres valeurs en hausse, le groupe de luxe Burberry Group Plc a chuté de 6,2 %, la faiblesse persistante aux États-Unis ayant éclipsé des ventes plus élevées que prévu au quatrième trimestre, grâce à un rebond en Chine.

Premier Foods Plc a grimpé de 5,7 % après que le fabricant des gâteaux Mr Kipling ait affiché un bénéfice annuel élevé et augmenté son dividende.

EasyJet Plc a augmenté de 1 % après que la compagnie aérienne a affiché une perte au premier semestre conforme à ses prévisions. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Varun H K)