Les actions de BT chutent suite à l'annonce de la suppression de 55.000 emplois

(Alliance News) - Les actions européennes ont progressé à l'ouverture jeudi, bien que le FTSE 100 ait sous-performé en raison de la chute des cours des actions de BT et Burberry.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 35,60 points, soit 0,4%, à 7 758,83. Le FTSE 250 était en hausse de 32,84 points, soit 0,2%, à 19 248,29, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,79 point à 809,99.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 775,47, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1 % à 16 809,24, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1 % à 13 575,42.

En Europe, l'indice CAC 40 à Paris a progressé de 0,8 % et le DAX 40 à Francfort de 1,0 %. Les marchés financiers de Paris et de Francfort sont restés ouverts pour l'Ascension jeudi, mais Zurich est fermé.

Les actions mondiales ont bénéficié d'un rebond à Wall street, alors que les espoirs d'éviter un défaut de paiement de la dette américaine, potentiellement catastrophique, se sont accrus.

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux augmenté de 1,2 %, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 1,3 %.

Le président américain Joe Biden s'est dit "confiant" dans la possibilité de parvenir à un accord avec les dirigeants républicains afin d'éviter un défaut de paiement de la dette américaine, qui pourrait être catastrophique et survenir dès le 1er juin. M. Biden arrivera jeudi à Hiroshima, au Japon, et rencontrera les dirigeants des autres pays du G7 (Grande-Bretagne, Canada, France, Allemagne, Italie et Japon).

Entre-temps, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé que les entreprises japonaises s'engageaient à investir près de 18 milliards de livres sterling au Royaume-Uni. M. Sunak a présenté ces investissements alors qu'il s'apprête à recevoir des chefs d'entreprise dans la capitale japonaise jeudi, dans le but de resserrer les liens avant de participer au sommet du G7 à Hiroshima.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,6 %.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a augmenté de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,4 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

La livre sterling était cotée à 1,2455 USD au début de la journée de jeudi, en baisse par rapport à 1,2474 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est négocié à 1,0825 USD, stable par rapport à 1,0826 USD. Face au yen, le dollar était coté à 137,51 yens, en légère hausse par rapport à 137,47 yens.

BT Group a baissé de 8,3% dans les premiers échanges.

Au cours de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, BT a déclaré que les revenus ont légèrement diminué de 0,8 % à 20,68 milliards de livres sterling contre 20,85 milliards de livres sterling, la croissance d'Openreach ayant été compensée par des baisses dans d'autres secteurs. L'Ebitda ajusté a augmenté de 4,6 %, passant de 7,58 milliards de livres sterling à 7,93 milliards de livres sterling, mais le bénéfice avant impôt a chuté de 12 %, passant de 1,96 milliard de livres sterling à 1,73 milliard de livres sterling.

BT a déclaré qu'il réduirait sa main-d'œuvre totale de 130 000 à entre 75 000 et 90 000 d'ici 2028-2030, ce qui représente jusqu'à 55 000 pertes d'emploi.

"En continuant à construire et à se connecter comme une furie, à numériser la façon dont nous travaillons et à simplifier notre structure, d'ici la fin des années 2020, BT Group s'appuiera sur une main-d'œuvre beaucoup moins nombreuse et une base de coûts considérablement réduite. Le nouveau groupe BT sera une entreprise plus légère avec un avenir plus radieux", a déclaré le PDG Philip Jansen.

Cette décision risque d'attiser la colère des travailleurs syndiqués de BT. L'année dernière, ils ont quitté l'entreprise à l'occasion d'une action syndicale menée par des syndicats, dont le Communications Workers Union (syndicat des travailleurs de la communication).

De même, la société mère de Royal Mail a enregistré une perte annuelle, au cours d'une année marquée par un mouvement de grève prolongé de la part du CWU.

International Distributions Services a enregistré une perte avant impôts de 676 millions de livres sterling au cours des 52 semaines précédant le 26 mars, contre un bénéfice de 662 millions de livres sterling l'année précédente. Les recettes ont chuté de 5,3 %, passant de 12,71 milliards de livres sterling à 12,04 milliards de livres sterling.

Le président non exécutif Keith Williams a déclaré qu'il était heureux d'avoir "dépassé la croisée des chemins", après avoir conclu un accord avec le Syndicat des travailleurs de la communication sur les salaires et les changements le mois dernier, bien que les membres doivent encore voter sur l'accord.

Les actions d'International Distributions Services ont chuté de 2,7 %.

Le détaillant de luxe Burberry a chuté de 5,0 %.

Au cours des 52 semaines précédant le 1er avril, le fabricant de trenchs et de sacs à main a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 10 % en glissement annuel, passant de 2,83 milliards de livres sterling à 3,09 milliards de livres sterling. Le consensus compilé par la société attendait 3,11 milliards de livres sterling. Burberry a déclaré que cette performance était soutenue par les progrès réalisés dans les catégories principales de la maroquinerie et des vêtements d'extérieur, la croissance du chiffre d'affaires s'étant accélérée au cours du dernier trimestre grâce à la reprise de la croissance en Chine continentale.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 24 %, passant de 511 millions de livres sterling à 634 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 21 % pour atteindre 634 millions de livres sterling, ce qui est supérieur au consensus de 621 millions de livres sterling.

"La réaction initiale aux chiffres reflète les attentes élevées des investisseurs au moment de la publication des résultats", a déclaré Richard Hunter, d'Interactive Investor.

"En temps utile, les bonnes performances récentes de LVMH et Hermes ont fourni un indice majeur sur la fortune actuelle des détaillants haut de gamme, de sorte qu'il y aura un fort élément de prise de bénéfices dans la baisse du prix de l'action en début de séance.

Les actions de la société de technologie médicale Convatec ont augmenté de 3,2 %.

Avant son assemblée générale annuelle, Convatec a fait état d'une augmentation de 3,1 % de son chiffre d'affaires organique en glissement annuel pour la période de quatre mois se terminant le 30 avril. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de 1,7 %, après l'abandon, l'année dernière, des activités de soins hospitaliers et des ventes industrielles connexes.

Compte tenu de la bonne croissance organique par rapport à des données comparatives difficiles, la société a déclaré qu'elle s'attend désormais à ce que la croissance annuelle du chiffre d'affaires soit comprise entre 5,0 % et 6,5 %, par rapport à la fourchette précédente de 4,5 % à 6,0 %. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de marge d'exploitation à taux de change constant, passant de 19,5 % à 19,7 %.

Aston Martin Lagonda a fait un bond de 20 %.

Le constructeur de voitures de sport de luxe a annoncé un investissement de 234 millions de livres sterling de la part de Geely Holding, un groupe automobile chinois.

Geely augmentera sa participation dans Aston Martin à 17 %, en achetant 42 millions d'actions existantes à 335 pence à Yew Tree, qui restera l'actionnaire majoritaire. Il souscrira également 28 millions d'actions nouvelles au même prix.

"Cette transaction permet la création d'un partenariat à long terme avec Geely - une relation qui, je pense, apportera une valeur très importante à tous nos actionnaires en temps utile", a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, De La Rue a gagné 3,5 %.

La société d'impression et d'authentification de billets de banque a annoncé la nomination de Clive Whiley en tant que président non exécutif avec effet immédiat.

M. Whiley est actuellement président de Mothercare et directeur non exécutif indépendant de Griffin Mining et de Sportech. Il était auparavant président du fournisseur de services funéraires Dignity. Nick Bray, président par intérim, reprendra son rôle de directeur non exécutif.

L'ancien président de la société, Kevin Loosemore, a récemment démissionné après des mois de pression de la part de l'actionnaire principal de la société, Crystal Amber Fund, qui avait demandé sa démission.

L'or était coté à 1 978,38 USD l'once au début de la journée de jeudi, en baisse par rapport aux 1 982,40 USD de mercredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 76,69 USD le baril, en hausse par rapport à 75,96 USD.

Le calendrier économique de jeudi comprend le dernier rapport sur les demandes d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

