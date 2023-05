Les actions en hausse ; le RS chute en raison du ralentissement de la croissance industrielle

(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mardi, les investisseurs restant calmes quant à la possibilité d'un défaut de paiement du gouvernement américain.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 21,33 points, soit 0,3 %, à 7 792,32. Le FTSE 250 était en hausse de 29,99 points, soit 0,2%, à 19 303,33, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,13 point à 808,34.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 778,90, le Cboe UK 250 de 0,2 % à 16 823,57, et le Cboe Small Companies de 0,1 % à 13 595,40.

De l'autre côté de l'Atlantique, les négociations politiques visant à sortir de l'impasse sur la limite de la dette du gouvernement américain se sont terminées sans accord.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré lundi que ses discussions avec le président Joe Biden pour éviter un défaut de paiement étaient "productives", mais qu'il n'y avait toujours pas d'accord.

La date butoir du 1er juin fixée par le Trésor américain approche à grands pas pour que le Congrès autorise de nouveaux emprunts. Les négociations reprennent mardi.

"L'expérience montre aux investisseurs que ces impasses se terminent toujours par un accord de dernière minute. Le marché prend donc cette saga à bras-le-corps, d'autant plus que les commentaires des deux parties semblent de plus en plus conciliants", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell.

"La question de savoir jusqu'à quel point Washington doit pousser pour qu'il y ait une véritable crainte de défaut de paiement reste ouverte, mais jusqu'à la onzième heure, ou en d'autres termes la fin de ce mois, on s'attend probablement à ce qu'un accord soit conclu".

Les actions à New York ont été appelées à ouvrir en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont été annoncés en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite est resté stable.

Le Royaume-Uni connaît un "conte de deux économies", selon les résultats d'une enquête menée par S&P Global mardi, le secteur des services étant en croissance tandis que le secteur manufacturier se contracte.

L'indice composite de production S&P Global flash UK, corrigé des variations saisonnières, s'est établi à 53,9 points en mai, en baisse par rapport au sommet de 54,9 points atteint en avril sur 12 mois. Toutefois, l'indice est resté au-dessus du seuil crucial de 50 points qui sépare la croissance de la contraction.

L'indice rapide des directeurs d'achat des services au Royaume-Uni s'est établi à 55,1 points en mai, contre 55,9 en avril. En revanche, l'indice rapide des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière s'est encore contracté, passant de 47,8 à 46,9 points.

Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré que "le Royaume-Uni est le théâtre de deux économies, la divergence entre l'industrie manufacturière et les services posant des difficultés aux décideurs politiques".

Une dynamique similaire a été observée dans la zone euro, où la divergence au sein du secteur privé s'est accentuée en mai : les services ont progressé, mais le ralentissement de l'industrie manufacturière s'est aggravé.

Le PMI flash des services de la zone euro est tombé à 55,9 points en mai, contre 56,2 en avril.

L'expansion du secteur des services a été la deuxième plus rapide au cours des 12 derniers mois. Il en va tout autrement dans l'industrie manufacturière de la zone euro, où la production a chuté au rythme le plus rapide depuis six mois.

L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 45,8 à 44,6, ce qui indique une aggravation de la contraction du secteur.

L'indice PMI flash des États-Unis est attendu à 1445 BST.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,8%, et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,1%.

La livre était cotée à 1,2382 USD à la mi-journée mardi à Londres, en baisse par rapport à 1,2424 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0775 USD, en baisse par rapport à 1,0802 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 138,50 yens, inchangé par rapport à 138,52 yens.

A Londres, RS Group a perdu 5,6%, ce qui en fait la plus mauvaise performance de l'indice FTSE 100 à la mi-journée.

Le distributeur de produits industriels et électroniques a déclaré que les revenus pour l'année se terminant le 31 mars ont augmenté de 17% pour atteindre 2,98 milliards de livres sterling, contre 2,55 milliards de livres sterling l'année précédente, citant une forte croissance de ses gammes de produits industriels dans les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que dans les régions Asie-Pacifique.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 383 millions de livres sterling, soit une hausse de 24 % par rapport aux 308,8 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

Ce chiffre est légèrement inférieur au consensus établi par la société. RS s'attendait à des revenus de 3,00 milliards de livres sterling et à un bénéfice avant impôts de 378,7 millions de livres sterling.

Le groupe RS a proposé un dividende final de 13,7 pence par action, en hausse de 18 % par rapport aux 11,6 pence de l'année précédente, ce qui porte le dividende total proposé à 20,9 pence par action, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 18,0 pence par action de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, RS Group a déclaré que les sept premières semaines de l'exercice 2024 ont été affectées par le ralentissement de la croissance industrielle.

Les actions de BT sont restées stables, après que l'entreprise Altice de Patrick Drahi a acheté de nouvelles actions.

Altice UK a déclaré avoir acheté 650 millions d'actions BT supplémentaires, ce qui porte sa participation dans l'entreprise de télécommunications à 2,44 milliards d'actions. Cela représente une participation d'environ 24,5 % dans BT.

L'achat vaut environ 961 millions de livres sterling au prix actuel du marché des actions BT, tandis que la participation totale d'Altice vaut 3,61 milliards de livres sterling.

Jeudi dernier, BT a publié ses résultats annuels, ce qui a entraîné une baisse de 5,1 % de ses actions ce jour-là. Au cours des 12 derniers mois, l'action a perdu 21 %, mais elle s'est redressée jusqu'à présent en 2023, avec une hausse de 29 %.

Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor, a déclaré : "Il est clair qu'Altice UK a jugé que le moment était opportun pour acquérir de nouvelles actions à un prix attractif, l'action ayant baissé de plusieurs pour cent depuis la semaine dernière".

BT a déclaré qu'elle supprimerait jusqu'à 55 000 emplois d'ici à 2030, alors qu'elle a fait état d'une baisse de ses bénéfices et de ses recettes pour son dernier exercice financier. BT a déclaré qu'elle réduirait le nombre de ses employés de 130 000 actuellement à 75 000 à 90 000 d'ici les exercices 2028 à 2030.

Sur l'AIM, Southern Energy a fait un bond de 17 %.

La société d'exploration et de production de gaz naturel a déclaré qu'elle avait conclu un accord avec PetroTX Energy pour acheter le reste des terres en production dans le champ de Gwinville, dans le Mississippi. L'achat coûtera à la société 3,2 millions d'USD en espèces.

Ian Atkinson, directeur général, a ajouté : "Notre équipe s'efforcera d'intégrer ces activités aux nôtres, en réalisant des synergies et des économies substantielles qui contribueront à un retour très rapide du capital, même aux prix actuels du gaz naturel".

Le baril de pétrole Brent était coté à 76,10 USD à la mi-journée à Londres mardi, en hausse par rapport aux 75,94 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 1 955,62 USD l'once, en baisse par rapport à 1 972,21 USD.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

