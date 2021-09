Vodafone Espagne prévoit de supprimer jusqu'à 515 emplois dans un contexte de concurrence intense

L'entreprise britannique de télécommunications Vodafone a déclaré mercredi que son unité espagnole prévoyait de supprimer jusqu'à 515 emplois, principalement dans ses activités commerciales, car elle doit faire face à des "conditions difficiles sur le marché espagnol compétitif".

La société a indiqué qu'elle rencontrerait les syndicats à la fin du mois de septembre et ouvrirait une période de négociation d'un mois pour licencier jusqu'à 12% de sa main-d'?uvre espagnole.

"Depuis quelques années, la concurrence intense sur les prix et la dérive vers des tarifs à faible valeur ajoutée en Espagne ont entraîné une forte baisse des revenus et une détérioration significative des marges", a déclaré Vodafone Spain dans un communiqué.

Les syndicats ont dénoncé cette décision comme une tentative de dissimuler l'échec des dirigeants à réorienter l'entreprise et ont appelé à l'innovation et à une plus grande efficacité plutôt qu'à des suppressions d'emplois.

"Il s'agit de la quatrième série de licenciements chez Vodafone [en huit ans] ... et cela témoigne de l'incapacité des législateurs et des régulateurs à assurer la pérennité d'un secteur clé, indispensable à l'économie numérique de demain", a déclaré le syndicat UGT, qui détient 50 % des voix de négociation des travailleurs, dans un communiqué.

Vodafone est le dernier opérateur de téléphonie mobile et de haut débit à chercher à réduire ses effectifs. En mai, l'opérateur français Orange a annoncé qu'il licenciait 485 employés, invoquant le secteur des télécommunications espagnol, de plus en plus compétitif et à bas prix.

Vodafone a décrit l'offre de licenciements collectifs comme une étape essentielle pour améliorer les rendements opérationnels.

"Cela fait suite à la détérioration que Vodafone a subie sur le marché, et aux pertes qu'elle a enregistrées dans ses récents résultats financiers", a déclaré à Reuters une source ayant connaissance du dossier. "Mais l'objectif est de créer plus d'emplois que ceux qui sont supprimés d'ici à fin 2022 - notamment dans les domaines numériques."

Le secteur espagnol des télécommunications a perdu environ la moitié de ses emplois au cours des 20 dernières années, estiment les experts.

L'UGT a déclaré que les négociations commenceraient au plus tard le 28 septembre. (Reportages d'Emma Pinedo et Clara-Laeila Laudette ; corrections de Nathan Allen et Mark Potter)