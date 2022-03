BTB Real Estate Investment Trust : FPI BTB annonce la clôture du placement de parts de fiducie de 40,3 millions $ y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation

Le présent communiqué de presse ne doit pas être distribué aux agences de transmission des États-Unis ni diffusé aux États-Unis

Montréal (Québec) le 30 mars 2022 : Le Fonds de placement immobilier

BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a procédé à la clôture du placement par voie de prise ferme[1] tel qu'annoncé antérieurement et à la clôture concomitante de l'émission de 1 250 100 parts additionnelles dans le cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation. En incluant l'exercice de l'option de surallocation, BTB a vendu 9 584 100 parts de fiducie (les « Parts »), au prix de 4,20 $ la Part pour un produit brut total d'environ 40,3 M$.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans quelque juridiction que ce soit. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres à vendre aux États-Unis et les titres auxquels il fait référence ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'un tel enregistrement.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent à la Bourse de Toronto. BTB est un propriétaire immobilier actif dans l'est et l'ouest du Canada et détient 73 propriétés totalisant environ 5,7millions de pieds carrés dont la valeur de son actif total dépasse 1,1 milliard $.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

Pour toutes autres questions

Stéphanie Léonard, Directrice des Communications

(T) 514-286-0188 x256

(C) sleonard@btbreit.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons, entre autres, les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

[1] Veuillez-vous référer au communiqué de presse publié le 21 mars, 2022.